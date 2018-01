Hrvat i Estonac u dramatičnoj su završnici Liverpoolu osigurali važnu gostujuću pobjedu

Nogometaši Liverpoola pobijedili su u 22. kolu Engleske lige na gostovanju kod Burnleya 2:1. Bila je to sve samo ne laka utakmica, na kraju su u sudačkoj nadoknadi dva osporavana braniča - Hrvat i Estonac - spasila stvar. Dejan Lovren je asistirao, a zabio je Ragnar Klavan

'Redsi' su na ovo nimalo lako gostovanje stigli bez Salaha i Coutinha (iznenada se ozlijedio, ali pravi je razlog to što su čelnici Barcelone stigli na pregovore!). Jürgen Klopp morao je poprilično izmijeniti momčad i postavu, no čudi da je Firmino ušao tek u samoj završnici (72. minuta).

No, krenimo redom. Nakon prvih 45. minuta na Turf Mooru bilo je 0:0. Liverpool je imao inicijativu i posjed lopte, imao je i nekoliko pokušaja, ali sve je to bilo neprecizno. U nastavku se igra rasplamsala, a 'redsi' su poveli golom Manea u 61. minuti. Domaći su 'stisnuli', Liverpool se povukao, pa u 87. minuti Islanđanin Gudmundsson zabija za 1:1 nakon - tko zna koje po redu - pogreške obrane 'redsa'.

Kada se činilo da će to biti konačan rezultat utakmice, Liverpool je u četvrtoj minuti sudačke nadoknade stigao do pobjede i to golom Ragnara Klavana kojem je asistirao Dejan Lovren. Tako su Estonac i Hrvat - oba osporavani braniči - sad ispali spasitelji 'redsa' i Jürgena Kloppa.