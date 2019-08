Hrgović likuje nakon uvjerljivog trijumfa: Rekao sam vam da ću ga pobijediti desnom rukom

FIlip Hrgović nije pretjerano zadovoljan svojim nastupom u Meksiku protiv Heredije, ali vjeruje da će biti puno bolji kad dobije ozbiljnijeg protivnika u nastavku karijere...

Naš 27-godišnji profesionalni teškaš u meksičkom Hermosillu stigao je do devete pobjede u karijeri i sedme prekidom, protiv domaćeg boksača Marija Heredije koji se nije pokazao kao protivnik iste klase.

'Očekivao sam jak start njegov i tako je i bilo. Krenu je jako prvih par rundi, ali znao sam da će se ispucati. Noge su mi bile mrtve, ali nekako kao da sam znao da mu dolazi kraj. Osjetio sam da ide dolje trećoj rundi,' izjavio je Filip Hrgović za RTL pa priznao da je imao problem s ozljedom lijeve ruke, ali je izvršio svoje obećanje i pobijedio protivnika praktički samo jednom:

'Lijevu sam samo namještao, nisam je praktički uopće bacao. Kad sam ju bacio dosta me boljelo. Mislim da je ozlijeđena, no rekao sam da ću ga pobijediti desnom rukom, to sam i učinio.'

Hrgovića bi u nastavku karijere trebali čekati veći izazovi, a nada se da će to biti već 7. prosinca u Saudijskoj Arabiji kada bi trebao nastupiti u predborbi meča za titulu prvaka između Ruiza i Joshue.

'Daj mi najjačeg na svijetu! Daj mi neko ime, daj mi nekog opasnog. Potegni malo dublje u džep i daj mi nešto najbolje na svijetu. Tad ću i ja biti najbolji. Spreman sam za sve, za svakoga,' poručio je naš brončani boksač iz Rija svom promotorima Eddieju Hearnu i Kalleu Sauerlandu koji brinu o njegovoj karijeri...