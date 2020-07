Hoće li obiteljska tragedija neporaženog prvaka UFC-a odvesti u mirovinu; Khabibov menadžer odgovorio na pitanje koje muči sve fanove MMA-a

Gotovo svi fanovi pitaju se hoće li očeva smrt odvesti Khabiba Nurmagomedova u borilačku mirovinu

Poznato je koliko je Khabib Nurmagomedov bio blizak sa svojim nedavno preminulim ocem Abdulmanapom. Na društvenim mrežama inače vrlo aktivni UFC-ov prvak od očeve smrti, odnosno od 3. srpnja, nije se javljao i mnogi se pitaju što se događa. Naravno, jasno je svima da se povukao dok mu se ne poslože emocije, no postoji strah da bi mogao i završiti svoju karijeru.

Ako netko može imati više informacija, onda je to Khabibov menadžer Ali Abdelaziz. On je vrlo blizak s UFC-ovim prvakom i pretpostavlja se kako su se čuli u posljednja dva tjedna. S druge strane, predsjednik UFC-a Dana White je rekao da se neće Khabibu javljati dok on sam ne odluči kako je vrijeme za razgovor pa je iz tog razloga još zanimljivije čuti najnovije informacije koje je rekao Ali.