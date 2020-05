Nije dugo trebalo da se pojave reakcije na ljestvicu najboljih boraca u UFC povijesti, koju je Conor McGregor jučer iznio putem serije objava na Twitteru. Najzanimljivi odgovor, koji će podržati mnogi fanovi, iznio je Khabib Nurmagomedov

'Veliki niz pobjeda prekidom unutar dvije divizije. Anderson Silva je najveći borac svih vremena. Moj niz pobjeda prekidom je kroz tri divizije, uz status prvaka u dvije. Ja sam broj 2, ako ne i na podjeli prvog mjesta. No, prvo mjesto je sigurno na kraju karijere. I to ću postići vrlo lako. GSP je treći. Puno manje pobjeda prekidom, no bio je prvak u dvije divizije. Unatoč tome, daleko je od prva dva mjesta. Razlozi = Napustio je velter uz puno primljene štete i pobjedu upitnom odlukom. Nikad se nije vratio u velter i izbjegao je borbu protiv Andersona. Vratio se tek kad se trebao boriti protiv jednookog borca. Igrao je na sigurno', dio je onoga što je Conor McGregor napisao, slažući svoju vlastitu 'all time pound-for-pound' ljestvicu UFC boraca.