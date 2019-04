Gorica nikad bliže nastupu u Europi: Ovako može preskočiti Hajduk i ostvariti povijesni uspjeh

Uvjerljivom 3:0 pobjedom protiv Hajduka nogometaši Gorice u potpunosti su se vratili u borbu za četvrto mjesto koje vodi u kvalifikacije za Europsku ligu, ali do kraja sezone trebat će im niz pobjeda kako bi preskočili rivala iz Splita…

No, Hajduk ima bod više i ugodan raspored u sljedeća četiri kola: Slaven, Inter i Istru kod kuće te gostovanje kod otpisanog Rudeša. Međutim, čeka ga u zadnjem kolu HT Prve lige i odlazak na maksimirsku proslavu Dinamove titule, gdje sigurno neće biti favorit za osvajanje bodova.

Ako Splićani ne posrnu do Dinama, to znači da će Gorica morati u sljedeće četiri utakmice zabilježiti tri pobjede i remi kako bi ostala u igri za Europu. Sljedećeg petka gostuje kod Rudeša, a tjedan dana kasnije dočekuje Istru i to su susreti koje mora pobijediti, no onda stvari postaju komplicirane.

Mora Jakirovićeva momčad također igrati s 'modrima' i to na Maksimiru, a onda s Osijekom kod kuće i za kraj s Lokomotivom u Kranjčevićevoj.

Bez četiri pobjede i jednog remija ne čini se da bi mogla Gorica preskočiti Hajduk ili eventualno Osijek, ali s obzirom na odličnu formu Zwolinskog i društva, ni takav scenarij ne treba otpisati. U svakom slučaju, Gorica proživljava nezaboravnu sezonu u HT Prvoj ligi, a izlazak u Europu bio bi povijesni uspjeh, možda i tek početak slavnih dana velikogoričkog prvoligaša…

Raspored Gorice do kraja prvenstva:

3. svibnja: Rudeš – Gorica

10. svibnja: Gorica – Istra

15. svibnja: Dinamo – Gorica

18. svibnja: Gorica – Osijek

25. svibnja: Lokomotiva - Gorica

Raspored Hajduka do kraja prvenstva: