istra - hajduk 1:3

Garcia o Livaji: Uživao sam gledajući ga, ali puno puta ove sezone nisam uživao

S. M.

07.04.2026 u 20:11

Marko Livaja
Marko Livaja Izvor: Cropix / Autor: Tom Dubravec
Hajduk je u 28. kolu SHNL-a pobijedio Istru u Puli 3:1.

Hajduk je slavio dvama golovima Marka Livaje u 23. i 58. te jednim Adriona Pajazitija u 51. minuti, dok je Agada šest minuta prije kraja ublažio poraz domaćina.

'Igrali smo kao momčad i u napadu i obrani. Vidjeli ste kako neki mladi igrači napreduju, oni daju dosta energije i dobra je kemija u momčadi. Uživao sam, ali uživao sam puno puta ove sezone. Šteta da nismo ranije dali gol i da smo primili ovaj na kraju. Da su zabili drugi, bilo bi stvarno ludo da ste to dogodilo', rekao je Gonzalo Garcia nakon utakmice za MAXSport i prokomentirao sjajan nastup Livaje:

'Igrao je odlično, trenira dobro. Kad momčad ima ovakvu energiju… Kažem, uživao sam gledati ga danas, ali puno puta nisam uživao u tome što radi na terenu. Opet igramo u nedjelju, igrat će, ali ako neće ovako uživati u igri, onda ne znam. Sretan sam što je zabio dva gola, što je asistirao, ali čitava momčad je igrala sjajno. Kad su svi tako dobri, onda on može dati ovo ekstra'.

vezane vijesti

