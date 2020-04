Predsjednik Francuskog nogometnog saveza (FFF) Noel Le Graet predložio je da se sezona nastavi finalima Kupa i Liga kupa, a potom odigra preostalih 10 kola Le Championnata...

Francuska se nalazi u karanteni do 11. svibnja u cilju sprečavaja širenja koronavirusa. Prvenstvo bi se trebalo nastaviti 17. lipnja, ukoliko to dozvole vlasti. No, predsjednik Francuskog nogometnog saveza (FFF) Noel Le Graet se nada kako će sezona nastaviti i ranije.

Njegov prijedlog je da se finale Kupa igra 13. ili 20. lipnja, finale Liga kupa tri dana kasnije, a nakon toga i preostalih 10 kola.