Andres Iniesta (35) punih je 19 godina proveo u redovima Barcelone, od toga je 16 sezona bio standardni prvotimac, stožerni igrač i gotovo cijelo jedno desetljeće kapetan momčadi s Nou Campa. U ljeto 2018. godine oprostio se od Barce i karijeru nastavio u Japanskom Vissel Kobeu

'Došao sam do stanja u kojem sam jedva čekao da dan završi da mogu leći spavati. Toliko mi je bilo loše, trebao mi je odmor. Tijekom karijere mi je bilo teško, oni koji me znaju su svjesni su koliko sam propatio i koliko sam imao problema. No, nikad nisam pomislio na to da prestanem trenirati', priznao je Iniesta kojeg je 2009. godine u depresiju gurnula iznenadna smrt prijatelja, inače igrača Espanyola Danija Jarquea koji je preminuo u 26. godini života.

Jarque mu je bio bliski prijatelj, a Iniesta mu je posvetio pobjednički gol protiv Nizozemske u finalu SP-a u Južnoj Africi 2010. godine.

'Zapamtite, kad vas 'pogodi' depresija vi shvaćate da nešto nije u redu, ali niste sigurni što...', pričao je na Iniesta i nastavio: