[FOTO] U grčkom obračunu Olympiacos u gostima rasturio Panathinaikos; Maccabijev sedmi poraz u nizu

U velikom grčkom sudaru, ogledu 17. kola košarkaške Eurolige, Olympiakos je pobjedom kod Panathinaikosa (84-65) dokazao koliko je bolji ove sezone

Baskonia, sastav kojeg vodi hrvatski trener Neven Spahija, slavila je u gostima protiv Bayerna 81-76. Španjolska momčad odvojila se odmah na startu (prva četvrtina 25-13 za goste) nakon čega je održavala prednost do kraja.

Asvel je na domaćem parketu s 84-82 svladao oslabljeni Fenerbahče. Cijelu utakmicu Asvel je vodio, ali je isto tako do kraja strahovao za pobjedu i to prvenstveno zbog sjajnog izdanja Achille Polonare (23 poena i 11 skokova). Asvel je do pobjede vodio Chris Jones s 27 koševa.

Kriza košarkaša Maccabija iz Tel Aviva je produbljena te je u 17. kolu izraelska momčad upisala već sedmi poraz u nizu. Na domaćem parketu u Sankt Peterburgu Zenit je pobijedio Maccabi 73-71 iako su se gosti skoro izvukli iz izgubljene situacije te su imali priliku pobijediti u neizvjesnoj završnici. Wilbekin je sa zvukom sirene promašio šut za produžetak.

Prvi strijelac Zenita bio je Alex Poythress s 14 poena, dok je kod Maccabija odličan bio Jalen Reynolds (24 poena i 11 skokova). Hrvatski centar Ante Žižić za goste je odigrao 15 minuta te je postigao 5 poena (sve s linije slobodnih bacanja, 5-6). Imao je i tri skoka te tri izgubljene lopte.

Euroliga, 17. kolo:

Zenit - Maccabi 73-71

Bayern - Baskonia 76-81

Panathinaikos - Olympiakos 65-84

Real Madrid - CSKA 71-65

Asvel - Fenerbahče 84-82

Srijeda:

Anadolu Efes - Crvena zvezda 84-83

Alba Berlin - Monaco 92-84

Barcelona - Uniks Kazanj 111-109 (produžetak)

Žalgiris - Armani Milano (odgođeno)

Ljestvica: