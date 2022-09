[FOTO] Španjolci u samoj završnici utakmice šokirali Portugalce i plasirali se na završni turnir; Srbi preko Norvežana do Elitne skupine

Nogometna reprezentacija Španjolske posljednji je sudionik završnog turnira Lige nacija koji će se održati od 14. do 18. lipnja iduće godine. 'Furija' se tako pridružila Hrvatskoj, Italiji i Nizozemskoj...

Najbolju priliku u prvom dijelu Španjolska je imala u 42. minuti, no udarac Ferrana Torresa je završio u okviru gola.

Kada se već činilo kako će susret završiti bez golova, Morata je šokirao domaće navijače gurnuvši 'furiju' na vrh skupine.

Zanimljivo je bilo i u St. Gallenu gdje je Švicarska branila dva boda viška od Češke u borbi za ostanak. I na koncu pobjedom 2:1 obranila treću poziciju. Domaćin je poveo 2:0 golovima Rema Freulera (29) i Breela Embola (30), no Česi su u završnici poluvremena smanjili i tako produžili nadu. Gol je zabio Patrik Schick (45).

Česi su u 61. minuti imali jedanaesterac za izjednačenje, no Tomas Soucek je loše pucao, pa je Yann Sommer uspio obraniti njegov udarac. Korak do gola gosti su bili i u 88. minuti, no Jan Kuchta je pogodio stativu.

Zadnje kolo je odlučivalo i o pobjedniku skupine 4 Lige B, a za prvo mjesto u Oslu su se borili Norveška i Srbija.

Obje su ekipe utakmicu dočekale s po 10 bodova, međutim zbog boljeg međusobnog susreta i trijumfa u Beogradu (1:0), Norvežanima je bio dovoljan i remi, dok je gostima igrala samo pobjeda. I uspjeli su, pobjedom 2:0 Srbija je izborila plasman u viši rang natjecanja.

Domaćin je bolje otvorio utakmicu, Erling Haaland je već u prvoj minuti imao sjajnu priliku, no Vanja Milinković-Savić je obranio njegov pokušaj. Srbija je povela u 42. minuti golom Dušana Vlahovića na asistenciju Filipa Kostića. Konačnih 2:0 postavio je Aleksandar Mitrović u 54. minuti.