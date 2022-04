[FOTO] Rezultat po mjeri Dinama; Osijek i Hajduk u Gradskom vrtu odigrali bez golova, ali utakmica će se dugo pamtiti...

U derbiju 29. kola Prve HNL Osijek i Hajduk su pred 8.500 gledatelja na stadionu Gradski vrt odigrali bez golova, a ovim rezultatom najviše mogu biti zadovoljni u Dinamu nakon što su povećali bodovnu prednost pred najvećim konkurentima.

Počelo je sjajnom prilikom Osijeka u trećoj minuti. Idealno je centrirao Čerbenko s lijevog krila, loptu je na drugoj vratnici dočekao Mierez, odmah je pucao, no Kalinić je bio spreman. Pet minuta kasnije zaprijetio je Kleinheislera s ruba kaznenog prostora, no Kalinić je odbio loptu u korner.

Bila je to zanimljiva utakmica, posebno prvo poluvrijeme, u kojoj smo vidjeli sve, osim golova. Osijek je bio bolji, domaćin je imao i jedanaesterac, no mreže su večeras u Gradskom vrtu mirovale.

VAR je bio u glavnoj ulozi i u 30. minuti. Jović je prvo pokazao Lovriću drugi žuti karton zbog simuliranja u kaznenom prostoru poslavši ga u svlačionicu. No, VAR se opet uključio, Jović je otišao provjeriti situaciju i još jednom promijenio odluku. Prvo je poništio Lovriću drugi žuti, a potom pokazao na bijelu točku za Osijek. Caktaš je preuzeo odgovornost, pucao, ali i prebacio cijeli gol.

Samo minutu kasnije uslijedila je još jedna dobra prilika za Osijek. Lovrić je ubacio iz kornera, a Kleinheisler pucao glavom sa 7-8 metara. No, nije bio precizan. Prvo uzbuđenje pred domaćim vratima vidjeli smo u 18. minuti, Krovinović je pao u duelu sa Žaperom, a sudac Jović pokazao na bijelu točku. Međutim, nakon asistencije VAR-a promijenio je odluku.

Osijek je bio blizu vodstva i u 69. minuti nakon što je Lovrić ubacio, Kaliniću je lopta ispala, no Mierez to nije uspio iskoristiti.

Prvo uzbuđenje u nastavku vidjeli smo u 55. minuti, no Caktaš je s ruba kaznenog prostora još jednom pucao preko suparničkog gola. U 61. minuti je pucao Livaja, lopta se odbila od osječkog bloka do Krovinovića, ali niti on nije bio precizan.

Možda i najbolju priliku u drugom dijelu Hajduk je imao u 84. minuti. Biuk je probio po krilu, te ubacio do Livaje koji je pridužio do Melnjaka, no ovaj je loše pucao s ruba kaznenog prostora.

U prvom nedjeljnom susretu Dinamo je na stadionu Maksimir pobijedio Hrvatski dragovoljac sa 2-0, a oba gola "Modri" su postigli u nastavku.

U susretu između aktualnog prvaka i "fenjeraša" bodovi su i prije susreta upisani "Modrima". Posebice što je Dinamo u prva tri međusobna ogleda ove sezone upisao tri pobjede uz 14-0 razliku pogodaka. Međutim, ovoga puta je Dinamo daleko teže nego što se očekivalo stigao do tri boda.

Gosti su već u prvoj minuti imali sjajnu priliku, no Karrica i Frigan nisu najbolje reagirali. Dinamo je zaprijetio u šestoj minuti preko Petkovića, no Šubarić nije imao previše problema. Možda i najkonkretniju priliku Dinamo je imao u 33. minuti, no Šubarić je s dvije intervencije spasio Dragovoljac. Prvo je pucao Boškaj, a potom i Andrića.

Hrvatski prvak je poveo u prvoj minuti nastavka. Oršić je pucao, obrana Dragovoljca je otklonila opasnost, no lopta se odbila do Bočkaja na lijevoj strani koji je ubacio pred vrata, a Andrića zabio za 1-0.

U 77. minuti je Emreli silovito opalio s više od dvadeset metara i zatresao prečku, a pitanje pobjednika razriješeno je u 82. minuti nakon što je Smolčić postigao autogol.

Baturina je praktički u svojoj prvoj akciji sjajno prošao kroz suparničku obranu te ubaciti pred gol. Tamo se našao Smolčić nesretno i nespretno uguravši loptu u vlastitu mrežu.

Na ljestvici vodi Dinamo sa 60 bodova, dva više od Osijeka koji ima i utakmicu više. Rijeka je treća sa 55 bodova, a Hajduk ima 53 na četvrtoj poziciji, ali i susret manje.

Dragovoljac je na začelju sa 14 bodova.

Sve utakmice UEFA Lige prvaka, UEFA Europske lige i Hrvatski Telekom Prve lige možete gledati na MAXtv-u (Arenasport). Više informacija OVDJE.