[FOTO] PSG pobjedom kod Uniteda maksimalno zakomplicirao rasplet H skupine, težak ali bezbolan poraz Seville od Chelseaja

U srijedu je utakmicama u skupinama E, F, G i H kompletirano peto kolo u nogometnoj Ligi prvaka. U derbiju večeri nogometne Lige prvaka PSG je na Old Traffordu pobijedio Manchester United sa 3:1 zakompliciravši situaciju u skupini H. Chelsea je na gostovanju porazio Sevillu sa 4:0 osiguravši 'jedinicu', dok je Borussia Dortmund izborila plasman u osminu finala.

Domaćin je u 56. minuti mogao do preokreta, no vratnica je spasila Parižane. United je izveo brzu kontru, Cavani je primio dobar pas i sa 20 metara pokušao prebaciti Navasa, no pogodio je vratnicu. Martial je pokupio odbijanac unutar kaznenog prostora i uputio udarac prema vratima PSG-a, ali je Marquinhos blokirao udarac.

Do nove prednosti gosti su stigli u 69. minuti kada je Marquinhos zabio u gužvi za 2:1. Samo dvije minute kasnije 'Crveni vragovi' su ostali s igračem manje, Fred je dobio drugi žuti i morao je napustiti teren. Bio je to možda i ključni trenutak utakmice. Do kraja susret Parižani su zabili još jedan gol, a strijelac je ponovo biio Neymar u prvoj minuti sudačke nadoknade.

RB Leipzig je osvojio važna tri boda u borbi za plasman u osminu finala nakon što je u 'ludom' dvoboju u Istanbulu pobijedio Istanbul Basaksehira sa 4:3. Gosti su imali 2:0 i 3:1, no domaćin je predvođen trostrukim strijelcem Irfanom Kahvecijem uspio izjednačiti na 3:3. Ipak, u drugoj minuti nadoknade njemački sastav je stigao do pobjede.

Leipzig je poveo u 26. minuti, Marcel Sabitzer je pucao sa više od 25 metara, ali je lopta na putu do gola pogodila Yussufa Poulsena i prevarila domaćeg vratara. Mukiele je u 43. minuti zabio za 2:0, no u posljednjim trenucima prvog dijela Irfan Kahveci je vratio turskog prvaka u život. Edin Višća je iz kornera uputio prizemnu loptu na rub kaznenog prostora, a Kahveci je sjajnim udarcem pogodio za 2:1.

Dani Olmo je lijepo zabio za 3-1 u 66. minuti, no samo šest minuta kasnije Kahveci je smanjio na 2:3. Sjajnu predstavu 25-godišnji turski veznjak je okrunio fantastičnim golom iz slobodnog udarca u 85. minuti. No, to nije bilo dovoljno, jer je Leipzig u drugoj minuti nadoknade stigao do pobjede. Alexander Sorloth je sjajnim udarcem sa 20 metara pogodio za 4:3.

U skupini E Chelsea je na gostovanju porazio Sevillu sa 4:0 osiguravši prvo mjesto u skupini, a sva četiri gola zabio je Olivier Giroud.

Sevilla i Chelsea su i prije ove utakmice osigurali prolaz, a na Sanchez Pizjuanu igrali su za 'jedinicu'. Kako je prvi susret završio bez golova, bilo je jasno kako će pobjednik osigurati prvo mjesto.

'Bluesi' su poveli već u osmoj minuti preko Girouda koji je lijepo pogodio na asistenciju Kaia Havertza. Francuski napadač je u 54. minuti povećao prednost londonskog sastava, a za drugi gol asistirao mu je Mateo Kovačić. U 74. minuti je zabio i za 3:0 na dodavanje Kantea, a sjajnu večer zaokružio je i četvrtim golom u 83. minuti iz kaznenog udarca kojeg je sam izborio.