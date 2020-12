[FOTO] Novi težak kiks Juventusa; 'Stara dama' nije uspjela pobijediti uzdrmanu Atalantu, a Ronaldo je i promašio penal

U susretu 12. kola talijanskog nogometnog prvenstva Juventus i Atalanta su u Torinu odigrali 1:1

Atalanta je u Torino doputovala uzdrmana sukobom trenera Gian Piera Gasperinija i kapetana Papua Gomeza , te oslabljena neigranjem ozlijeđenih Josipa Iličića, Maria Pašalića, Mattie Caldare i Cristiana Piccinija , no 'La Dea' je uspjela osvojiti bod kod prvaka.

Juventus je poveo u 29. minuti sjajnim golom Federica Chiese sa 20-tak metara. No, gosti su u nastavku uspjeli izjednačiti, a jednako lijep pogodak i to gotovo sa istog mjesta zabio je Remo Freuler u 57. minuti.

Domaćin je samo tri minute kasnije mogao do novog vodstva, no Cristiano Ronaldo nije realizirao kazneni udarac. Njegovu namjeru pročitao je Pierluigi Gollini. Juve je fantastičnu priliku imao i u 62. minuti, no Gollini je zaustavio i Moratin udarac.

Večeras je na rasporedu još šet susreta, a najviše pažnje izaziva dvoboj Intera i Napolija.