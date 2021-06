[FOTO] Njemačka u ljepotici Eura velikim preokretom pobijedila Portugal; Ronaldo je već u 15. minuti šokirao 'elf', a onda su si Portugalci zabili dva autogola u samo četiri minute...

U derbiju 2. kola F skupine EURA u Münchenu su nogometaši Njemačke svladali Portugal 4:2. Portugalci su poveli golom Cristiana Ronalda (15), ali su Nijemci preokrenuli s dva autogola, Rubena Diasa (35) i Raphaela Guerreira (39), te golovima Kai Havertza (51) i Robina Gosensa (60), da bi konačan rezultat postavio Diogo Jota (67)

U jeku njemačkih napada Portugal dolazi do vodstva. Igrala se 15. minuta i nakon kornera za Njemačku loptu je glavom u svom šesnaestercu izbio Ronaldo. Uslijedio je kontranapad kojeg je poveo Bernardo Silva i odlično proigrao Dioga Jotu, koji prosljeđuje do Cristiana Ronalda koji je istrčao od šesnaesterca do šesnaesterca te neometan iz blizine ugurao loptu u njemački gol.

Cristianu Ronaldu to je bio 107. gol za reprezentaciju, ali svjetski rekorder po broju golova u reprezentativnim dresu još je uvijek Ali Daei (52), koji je za Iran zabio 109 golova.

Dobru igru Njemačka je ipak naplatila s dva gola do kraja prvog poluvremena. U 35. minuti s desnog boka Kimmich dijagonalom na lijevoj strani pronalazi braniča Gosensa, koji u trku ubacuje u peterac, a portugalski stoper Ruben Dias, koji je pokušao spriječiti Havertza da pospremi loptu u mrežu, na kraju je zabio autogol.

Samo četiri minute kasnije novi šok i novi autogol Portugalaca! Zabio ga je lijevi branič Raphael Guerreiro u 39. minuti. Kimmich je s korner linije vratio u peterac, a nesretni Guerreiro, koji je čuvao Müllera, postiže autogol.

Početkom drugog poluvremena, u 51. minuti, novi gol za Njemačku, ali ovaj puta nije autogol Portugalaca. Nakon duge akcije Gosens ubacuje u peterac, a Havertz iz blizine šalje loptu u mrežu za vodstvo 'elfa' 3:1.

Gosens, koji je briljirao na ovoj utakmici, i sam se upisao u strijelce 60. minuti. Dobar centaršut uputio je Joshua Kimmich na drugu stativu, a Gosens pogađa glavom za 4:1. U tim se trenucima činilo da su Portugalci potpuno razbijeni, prijetila im je prava rezultatska katastrofa.