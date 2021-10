[FOTO] Hrvatska s tri gola do tri boda; Perišić načeo Ciprane, Gvardiol im presudio, a Livaja zaključio lijepu večer u Larnaci

Hrvatska nogometna reprezentacija, gotovo pa rutinski, stigla je do pobjede 3:0 nad Ciprom, te s nova tri boda ostala na vrhu H skupine. Strijelci za Hrvatsku bili su Ivan Perišić, Joško Gvardiol i Marko Livaja, dok je Luka Modrić promašio 11-erac

Istina, Hrvatska nema fond igrača kao možda Francuska ili Engleska, no ako Josip Stanišić igra u Bayernu, onda sigurno ima i veću klasu od bilo kojeg ciparskog reprezentativca. A to smo, na Dalićevo zadovoljstvo, vidjeli i ovog petka.

NAPETO DO KRAJA

Domaćini su se postavili u formaciji 5-4-1, što je značilo da će našima trebati puno strpljenja za probijanje domaćeg obrambenog bloka. Prvu prigodu naši su čekali do 13. minute, a u akciji prije Kramarićevog udarca koji je otišao preko gola, sudjelovali su Stanišić i Vlašić. Bio je to signal da naši još žustrije krenu prema Michaelovom golu, pa su u dvije minute prijetili Perišić i Sosa.

A dvoboj je počeo prilikom za domaćine. 'Zakuhao' je Stanišić netočnim dodavanjem, ali i odmah razbudio Ćaletu-Cara , koji je spriječio šokantan početak. No, bilo je to i važno upozorenje Stanišiću, koji se iskupio već nakon dvije minute, točnom asistencijom Kramariću, ali koju napadač Hoffenheima nije uspio materijalizirati.

I nakon takve igre, Hrvatska je u 23. minuti stigla do pogotka. Sosa je proigrao Perišića, ovaj vratio povratnu do Kramarića, koji je pak uspio vrhom kopačke gurnuti loptu u mrežu. No, nakon intervencije iz VAR sobe, engleski sudac Oliver uskratio je veselje naših jer Perišić je bio u zaleđu.

Možda je ta odluka engleskog suca malo poljuljala naše, jer u 40. minuti Ciprani su stigli do odlične prilike, točnije u njoj se našao Sotiriou. Međutim, i da je zabio, pogodak mu ne bi bio priznat jer bio je malo prebrz i pomoćni je sudac digao zastavicu.

Do kraja poluvremena ipak je sve sjelo na svoje mjesto. Prvo je Vlašić propustio matirati Michaela, ali onda je u sudačkoj nadoknadi, nakon odličnog Modrićevog proigravanja, Perišić uspio lijevom nogom gurnuti loptu u mrežu za posve zasluženo vodstvo Dalićeve momčadi.

Naravno, s tim golom prednosti, Hrvatska je puno rasterećenije mogla igrati u nastavku. U 52. minuti naši su mogli prelomiti utakmicu, jer nakon asistencije Kovačića, Kramarić je srušen u 16-ercu domaćih, a sudac je pokazao na bijelu točku. Međutim, Modrićev udarac golman Michael uspio je zaustaviti.

Razlika u kvaliteti u korist Hrvatske bila je evidentna, no nedostajao je još taj jedan gol kako bi se otklonile sve sumnje oko ukupnog pobjednika. Svjestan da si ne smije dopustiti nikakav kiks, Dalić je promijenio trojicu igrača, te uveo Pašalića, Livaju i Brekala, kako bi unio svježinu u igri prema suparničkom golu.

Osjetila se živost u igri, prijetili su i Livaja i Modrić i Perišić i Brekalo, ali APOEL-ov Michael golman bio je izuzetno raspoložen.

A kad već nisu svi ovi igrači koji inače zabijaju, uspjeli matirati ciparskog golmana, uspio je to Joško Gvardiol. Nakon ubačaja Sose iz kornera u 80. minuti, lopta je nekako došla do druge vratnice gdje je stoper RB Leipziga bio smiren i s dva metra gurnuo loptu u mrežu za prednost od dva gola.

I koliko je taj pogodak donio olakšanja, bilo je jasno jer izbornik Dalić vrlo brzo s terena je povukao 36-godišnjeg Luku Modrića, kako bi ga koliko-toliko sačuvao za okršaj protiv Slovačke, koji će se u ponedjeljak igrati u Osijeku.

U sudačkoj nadoknadi i koju sekundi prije utakmice, Marko Livaja zabio je za konačnih 3:0 Hrvatske.