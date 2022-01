[FOTO] Francuzi u samoj završnici stigli do pobjede nad Dancima i izbacili Islanđane iz polufinala

Danska je uoči zadnjeg kola imala osiguran prolazak u polufinale. Francuzi su pak morali pobijediti, ili barem izvući bod. Na kraju je Francuska pobijedila, iako je do 57. minuti non-stop bil u zaostatku. Najveći gubitnici su Islanđani, koji su ostali bez borbe za medalje

Danci su bili u vodstvu gotovo cijelu utakmicu sve do posljednje tri minute utakmice, u kojima su ostali bez pogotka, a Dika Mem je s dva gola donio pobjedu olimpijskim prvacima iz Tokija, koji su baš kao i u tom finalu ponovno pobijedili Dansku.

Danci su u ovoj utakmici igrali bez Mikkela Hansena, Mathiasa Gidsela i Magnusa Saugstrupa Jensena, koje je izbornik Nikolaj Jacobsen odmarao, a bez obzira na to već su na poluvremenu vodili sa 17:12.

Francuski vratari Gerard i Pardin imali su samo jednu obranu u prvom poluvremenu, dok je danski vratar Kevin Moeller obranio osam šuteva.

Danska je nakon šest minuta vodila 5:1, ali su se Francuzi uspjeli približiti na samo gol zaostatka (10:9) u 20. minuti. No, uslijedila je nova danska serija od četiri pogotka za +5, a to je prednost s kojom su Danci otišli i na odmor.

U nastavku su Danci sve do deset minuta prije kraja održavali svoju prednost između tri i pet pogodaka, ponajviše zahvaljujući golovima Kirkeloekkea i Holma te obranama Niklasa Landina. No, nakon što su poveli sa 27:22, gotovo osam minuta su ostali bez pogotka pa su se Francuzi u 54. minuti približili na samo gol zaostatka (27:26), a u 57. minuti došli do prvog izjednačenja na utakmici (28:28).