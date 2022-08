[FOTO] 'El Animal' nakon najveće pobjede u karijeri jedva suzdržavao suze: Tata, ovo je za tebe! I za moju prelijepu ženu

Hrvatski boksački teškaš Filip Hrgović u svom je 15. profesionalnom nastupu upisao i 15. pobjedu svladavši u Jeddahu jednoglasnom odlukom sudaca Kineza Zhileija Zhanga nakon 12 rundi.

'Bila je to jako bliska borba; gubio sam, ali u kasnijim rundama sam se vratio, dao sam sve od sebe, pogodio ga teškim udarcima, a on je samo stajao'.

Nakon pitanja o nokdaunu u prvoj rundi, Filip je odgovorom dao dojam kako ga nije toliko uzdrmao taj udarac koliko se na početku mislilo. Također je odao priznanje Zhangu, te rekao kako ga je iznenadio te da je bio bolji nego li je on to očekivao.

'U nokdaunu nisam bio povrijeđen, samo sam izgubio ravnotežu. Ali iznenadio me, bio je bolji nego sam to očekivao. Bila je to jako bliska borba, ali ja sam u konačnici pobijedio', zaključio je hrvatski teškaš..

Filip je ovom pobjedom postao obavezan izazivač za IBF-ov pojas koji trenutno drži Oleksandr Usyk, a možda mu ga u konačnici preotme Anthony Joshua.