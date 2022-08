[FOTO] Dinamo u Norveškoj doživio minimalan poraz, ali drugo poluvrijeme budi nadu da ćemo u Maksimiru gledati Ligu prvaka

Nogometaši Dinama ovog su utorka odigrali prvu utakmicu play-offa Lige prvaka, a sa sjevera Norveške vraća se s minimalnim porazom. Domaći Bodø/Glimt, koji je slavio 1:0, pokazao se kao nezgodan suparnik, ali prezentacija Modrih u drugom poluvremenu apsolutno ostavlja nadu da Čačićeva momčad sljedeće srijede u Zagrebu može izboriti najelitnije klupsko natjecanje

No, domaći su i na početku drugog dijela bili opasnija momčad. Mugisha Mvuka je bio stalna opasnost na desnom boku, a Pellegrino pred vratima. Strijelac prvog pogotka bio je blizu drugom u 54. minuti, kad je dobio loptu u kaznenom prostoru i gađao donji lijevi kut Dinamovih vrata, ali je lopta prošla uz vratnicu.

Posljednju opasnu akciju u prvom poluvremenu izveo je Dinamo. Stefan Ristovski je dao vrlo dobru dubinsku loptu prema Drmiću , ali je Dinamov napadač za korak ostao prekratak, jer je prvi do lopte stigao domaći vratar Haikin koji je izašao gotovo do ruba kaznenog prostora.

Do polovice poluvremena Dinamo je još jednom zaprijetio. U 23. minuti Mislav Oršić je lijevo iskosa sa 22, 23 metra gađao bliži kut, ali je domaći vratar Haikin to uspio obraniti.

Dinamova ambicija da se iz Norveške vrati neporažen nakratko je djelovala ispunjenom u 71. minuti. Lijepa akcija koja je preko Petkovića, Ivanušeca i Emrelija dovela Baturinu u poziciju za šut s ruba kaznenog prostora, a mladi nogometaš je pogodio gornji desni kut. Međutim, odmah su se oglasili suci i pokazali da je u začetku akcije Petković kod prijema lopte bio u zaleđu.

Dinamo je i dalje pokušavao doći do pogotka. U 82. minuti je Ademi pokušao glavom, ali je Haikin i to obranio. U 83. minuti je pokušao Gojak s istim ishodom, a u 84. minuti je prošla akcija do Emrelija koji je stigao loptu kod gol-crte i pokušao u padu iz mrtvog kuta pogoditi mrežu. Uspio je, ali samo s vanjske strane.

U protuudaru je Pellegrino pripremio odličnu poziciju za Gronbaeka, ali je ovaj pucao visoko preko gola.

U 86. minuti najbolju priliku na utakmici imao je Bruno Petković. Primio je loptu na rubu kaznenog prostora, oslobodio se dvojice suparničkih braniča, izborio čistu poziciju za udarac i onda sa 14 metara promašio vrata.

S obzirom na viđeno u posljednjih 30 minuta drugog poluvremena, Dinamo je u Norveškoj možda i zaslužio doći do pogotka i ostati neporažen, ali s obzirom na prvih sat vremena, Zagrepčani moraju biti sretni da se u Zagreb vraćaju sa zaostatkom od samo jednog gola, što je dobro ishodište za lov na Ligu prvaka pred vjerojatno punim maksimirskim tribinama.

BODO/GLIMT - DINAMO 1:0 (1:0)

Stadion: Aspmyra. Sudac: Danny Makkelie (Nizozemska).

BODO/GLIMT: Haikin - Sampsted, Amundsen, Hoibraten, Wembangomo - Saltnes, Hagen (od 81. Gronbaek), Vetlesen - Mvuka (od 81. Koomson), Salvesen (od 68. Espejord), Pellegrino.

DINAMO: Livaković - Ristovski, B. Šutalo, Lauritsen, Ljubičić - Mišić, Ademi - Špikić (od 46. Ivanušec), Baturina (od 77. Gojak), Oršić (od 69. Emreli) - Drmić (od 46. Petković).

Strijelac: 1:0 Amahl Pellegrino (37)

Žuti kartoni: Mišić, Dilaver (Dinamo)

Crveni kartoni:

