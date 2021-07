[FOTO] Cristiano Ronaldo ovim će potezom izgubiti čak 10 milijuna dolara, no i dalje nije poznato za koga će igrati nakon Juventusa

Još 2015. godine Cristiano Ronaldo (36) kupio je luksuzan stan u New Yorku. Ekskluzivni životni prostor od 240 kvadrata u Trumpovu tornju na Manhattanu Portugalac je tada platio 18,5 milijuna dolara, a tada se nagađalo kako je to napravio jer karijeru želi nastaviti u redovima MLS momčadi New York City

Talijanski su mediji prije nekoliko dana objavili kako je Cristiano Ronaldo (36) napokon pristao na sve uvjete Juventusa te će potpisati novi ugovor koji će ga u redovima 'stare dame' zadržati do ljeta 2023. godine.

Nekako je u isto vrijeme objavljeno kako Ronaldo prodaje svoj luksuzni stan u New Yorku. Američki mediji tvrde kako Portugalac za luksuznih 240 kvadrata u Trumpovu tornju (Trump Tower) na Manhattanu traži 'samo' 7,75 milijuna dolara! Da, cijena je prava sitnica, prilika kakva se ne viđa tako često! Naime, Ronaldo je taj stan kupio 2015. godine za čak 18,5 milijuna dolara, no ubrzo su ga navijači i obožavatelji počeli prozivati zbog činjenice da ga je kupio baš od omraženog Donalda Trumpa. Koji mu je uz sve to i među prvim susjedima u istoj zgradi! Isprva se Ronaldo nije osvrtao na kritike, a u nogometnim se krugovima nagađalo kako je ova investicija bila prvi korak u njegovoj odluci da nogometnu karijeru završi i američkoj MLS ligi. Jedna od malobrojnih momčadi koja si može 'priuštiti' dolazak Cristiana Ronalda je baš New York City, koji je dio 'City grupacije' koju, među ostalima, čini i Manchester City.