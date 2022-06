Finci su sve zakomplicirali i čeka nas neizvjesna završnica kvalifikacija za plasman na U-21 Euro; Hrvatska sad ovisi o drugim rezultatima

Finski nogometaši do 21 godine pobijedili su vršnjake iz Azerbajdžana 3:0 na domaćem terenu, u kvalifikacijskoj skupini A za odlazak na Europsko prvenstvo, gdje nastupa i hrvatska U-21 reprezentacija

Ovom pobjedom na vrhu ljestvice su se izjednačili Hrvatska U-21 i Finska U-21 te imaju po 19 bodova i jednu utakmicu do kraja kvalifikacija.

U srijedu Hrvatska U-21 gostuje kod Estonije U-21. Utakmica počinje u 18 sati, ali sve će se u ovoj skupini odlučiti nakon toga, u dva susreta koja igra Norveška U-21.



Naime, u petak (10. lipnja) mladi Norvežani gostuju kod Finaca, a potom 14. lipnja igraju domaći susret protiv Azerbajdžana U-21.

Za Hrvatsku je računica vrlo jasna - pobjeda u Estoniji jamči 'malim vatrenim' najmanje drugo mjesto u skupini jer imaju bolji međusobni omjer s Finskom.



Ali, neuspjeh na gostovanju kod najslabije momčadi u skupini mogao bi biti katastrofalan. Tada bi Hrvatsku do kraja kvalifikacija mogle preskočiti i Norveška i Finska! Uz sve to, Hrvatska može na Euro ili u dodatne kvalifikacije i s osvojenim bodom u Estoniji. No, u tom slučaju ni Norveška ni Finska ne smiju do kraja osvojiti tri boda.

Redoslijed: