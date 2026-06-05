formula 1

Ferrari dominirao na prvom treningu uoči Velike nagrade Monaca

I.Ž./Hina

05.06.2026 u 15:54

Charles Leclerc Ferrari
Charles Leclerc Ferrari Izvor: EPA / Autor: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / POOL / EPA
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Vozač Ferrarija Monežanin Charles Leclerc bio je najbrži (1:13.978 minuta) u petak na prvom slobodnom treningu uoči utrke Formule 1 za Veliku nagradu Monaca, koja je na rasporedu u nedjelju

Drugi je bio njegov momčadski kolega Britanac Lewis Hamilton (1:14.204), dok je treći rezultat na treningu imao Nizozemac Max Verstappen (1:14.491) iz Red Bulla.

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Vodeći u ukupnom poretku Svjetskog prvenstva Formule 1, Mercedesov Kimi Antonelli, ostvario je četvrto vrijeme prvog treninga, dok je peti bio njegov ekipni kolega George Russell.

Prvi trening Velika nagrada Monaca:

  • 1. Charles Leclerc (MON/Ferrari)   1:13.978
  • 2. Lewis Hamilton (VB/Ferrari)       1:14.204 
  • 3. Max Verstappen (NIZ/Red Bull)  1:14.491 
  • 4. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)   1:14.537 
  • 5. George Russell (VB/Mercedes)  1:14.983 
  • 6. Lando Norris (VB/McLaren)       1:15.291
  • 7. Nico Hülkenberg (NJE/Audi)     1:15.343
  • 6. Oscar Piastri (AUS/McLaren)     1:15.565 

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