HNS povećao plaće sucima: Evo koliko će od sljedeće sezone zarađivati po utakmici

Od početka nove prvenstvene sezone, koja kreće 1. kolovoza, glavni suci za svaku utakmicu dobivat će 900 eura neto . Riječ je o povećanju od 100 eura u odnosu na prošlu sezonu, odnosno rastu od 12,5 posto.

hoće li pristati?

Dok su glavni suci jedini dobili povišicu, naknade za ostale službene osobe ostaju na prošlogodišnjoj razini.



Tako će pomoćni suci dalje zarađivati 350 eura po utakmici, četvrti suci 230 eura, VAR suci 400 eura, AVAR suci 230 eura, dok delegati i kontrolori suđenja dobivaju po 250 eura.

Ovo je nastavak trenda povećanja naknada koje je HNS pokrenuo prošle godine. Tada su gotovo svim službenim osobama značajno povećani honorari, a najveći rast ostvarili su četvrti suci i suci u VAR sobi.

Podsjetimo, troškove naknada, putovanja i smještaja sudaca te delegata financiraju klubovi kroz članarine, dok troškove kontrolora suđenja pokriva HNS.

