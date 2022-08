[FOTO] Fantastična Sandra Perković Hrvatskoj donijela treću medalju i drugo zlato na Europskom atletskom prvenstvu. Njen rekord će dugo biti nedostižan

Sandra Perković (32) po šesti je put zaredom osvojila naslov europske prvakinje u bacanju diska, najbolja hrvatska atletičarka u dramatičnom je finalu Europskog prvenstva u Muenchenu za osam centimetara nadmašila srebrnu Njemicu Kristin Pudenz.

Pudenz je "bacila rukavicu" Perković u drugoj seriji hicem od 65.05 metara na što je Perković odgovorila sa 65.77m. No, vrlo raspoložena Njemica je u trećoj seriji bacila odličnih 66.93m i držala prednost do ključne pete serije. Tada je naša predstavnica ostvarila rezultat od 67.95m što je izgledalo nedohvatljivo za Pudenz koja je dosada imala osobni rekord od 67.10m. No, Pudenz je odmah odgovorila sa 67.87m i srećom ostala za osam centimetara kratka u odnosu na Perković.