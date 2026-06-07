Martin Erlić otkrio što će biti jako bitno za Vatrene: 'To je ono što krasi nas Hrvate'

pamti se pobjeda

Martin Erlić otkrio što će biti jako bitno za Vatrene: 'To je ono što krasi nas Hrvate'

  • I.Ž.
  • Zadnja izmjena 07.06.2026 23:28
  • Objavljeno 07.06.2026 u 23:16
Hrvatska - Slovenija Luka Modrić Martin Erlić
Hrvatska - Slovenija Luka Modrić Martin Erlić Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/PIXSELL
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Hrvatska je u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči SP-a u Varaždinu pobijedila Sloveniju 2:1. Susret je komentirao naš stoper Martin Erlić

Za vodstvo je zabio Luka Modrić u 51. minuti, no Slovenci su se u utakmicu vratili u 83. minuti golom Šporara. Za pobjedu Vatrenih u 93. minuti zabija Mario Pašalić.

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Nakon susreta je prvi pred kamere stao naš stoper Martin Erlić.

'Nama možda bitna pobjeda za daljnji rad, ovo nam samo daje još motiva za ono što nas čeka. Imamo koji dan za odmor i dobru pripremu za utakmicu s Engleskom', kaže Erlić i upozorava:

'Neke pogreške trebamo još popraviti, moramo biti koncentriraniji, ali bolje danas nego protiv Engleske. Stignemo popraviti greškice, ali mislim da smo zasluženo pobijedili.'

Hrvatska - Slovenija, nogomet, 7.6.2026.
  • Hrvatska - Slovenija, nogomet, 7.6.2026.
  • Hrvatska - Slovenija, nogomet, 7.6.2026.
  • Hrvatska - Slovenija, nogomet, 7.6.2026.
  • Hrvatska - Slovenija, nogomet, 7.6.2026.
  • Hrvatska - Slovenija, nogomet, 7.6.2026.
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Hrvatska - Slovenija, nogomet, 7.6.2026. Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/PIXSELL

Osvrnuo se Erlić i na atmosferu u našoj momčadi.

'Atmosfera? Kao i uvijek, super. Miks iskusnih i mladih igrača. Održavamo mentalitet i dobru atmosferu, to je ono što krasi nas Hrvate. To će nam biti jako bitno za Ameriku. Nadam se da ćemo tamo biti mjesec dana, ne bi bilo loše', zaključio je u izjavi za Novu TV.

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