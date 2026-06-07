Martin Erlić otkrio što će biti jako bitno za Vatrene: 'To je ono što krasi nas Hrvate'

Za vodstvo je zabio Luka Modrić u 51. minuti, no Slovenci su se u utakmicu vratili u 83. minuti golom Šporara . Za pobjedu Vatrenih u 93. minuti zabija Mario Pašalić .

Nakon susreta je prvi pred kamere stao naš stoper Martin Erlić.

'Nama možda bitna pobjeda za daljnji rad, ovo nam samo daje još motiva za ono što nas čeka. Imamo koji dan za odmor i dobru pripremu za utakmicu s Engleskom', kaže Erlić i upozorava:

'Neke pogreške trebamo još popraviti, moramo biti koncentriraniji, ali bolje danas nego protiv Engleske. Stignemo popraviti greškice, ali mislim da smo zasluženo pobijedili.'