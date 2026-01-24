Evo zašto slovenski izbornik vjeruje u pobjedu nad Hrvatima: To smo dokazali...

Evo zašto slovenski izbornik vjeruje u pobjedu nad Hrvatima: To smo dokazali...

U utakmici 1. kola skupine II drugog kruga natjecanja na Europskom prvenstvu rukometaša Švedska je u Malmöu svladala Sloveniju 35:31.

Pobijedili su Skandinavci naše susjede, ali bila im je to najteža utakmica u dosadašnjem dijelu turnira.

I zbog toga se slovenski izbornik, Uroš Zorman tiješi.

>> Pajovič spomenuo Hrvate, pa rastužio Slovence: Razmišljati o polufinalu nije realno

'Na kraju prvi poraz, koji zapravo ništa ne znači jer su pred nama još tri važne utakmice u kojima moramo izvući maksimum. Prvo poluvrijeme bilo je jako dobro, fantastično, ali u drugo smo ušli pomalo maglovito, Šveđani su dobili krila i poveli, a mi se više nismo uspjeli vratiti. Duga izmjena nam nije išla u prilog, tu smo primali brze pogotke. Možda smo mogli reagirati drukčije, ali nismo. Nemam što prigovoriti dečkima, borili su se maksimalno. Drugo poluvrijeme bilo je manje konkretno nego prvo, malo nas je ponestalo. Ipak, svaka čast momcima, odigrali smo odličnu utakmicu i pokazali da možemo igrati protiv bilo koga', rekao je izbornik Zorman za slovensku državnu TV.

U nastavku je spomenuo i način na koji je Hrvatska pregažena od Švedske.

'Primjerice, Hrvatska protiv Švedske od prve minute nije imala šanse. Mi smo ih držali za vrat 60 minuta i iz toga moramo krenuti. Znamo da možemo, to smo dokazali. No moramo biti potpuno fokusirani cijelu utakmicu. Ne vjerujem da će nas ovaj poraz potopiti. Da nam je netko prije utakmice ponudio ovakav rezultat, potpisali bismo', naglasio je Zorman.

