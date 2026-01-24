Pajovič spomenuo Hrvate, pa rastužio Slovence: Razmišljati o polufinalu nije realno

SLOVENSKA LEGENDA

Pajovič spomenuo Hrvate, pa rastužio Slovence: Razmišljati o polufinalu nije realno

  S.Š.
  24.01.2026 08:04
  • Objavljeno 24.01.2026 u 08:04
Aleš Pajovič
Aleš Pajovič Izvor: EPA / Autor: Christopher Neundorf
Hrvatska rukometna reprezentacija pobjedom 30:29 protiv Islanda otvorila je drugi krug na EURO-u. Tom pobjedom Sigurdssonovi su igrači opet ušli u igru za ulazak u polufinale

A jedan od protivnika na tom putu prema završnici bit će i Slovenija.

I zato je zanimljivo razmišljanje bivšeg slovenskog reprezentativca, potom izbornika Austrije, a danas trenera Flensburga, 47-godišnjeg Aleša Pajoviča.

'Slovenija je imala Švicarsku, Farske Otoke i Crnu Goru – svatko bi želio igrati u toj skupini. Dobro im se posložilo i u glavnoj fazi, gdje su Danska, Francuska, Njemačka, Portugal, Španjolska i Norveška na drugoj strani. Slovenska skupina možda je nijansu lakša, ali i ova sa Švedskom, Islandom, Mađarskom i Hrvatskom vrlo je teška. Mislim da se protiv Islanda i Mađarske može nešto napraviti, Mađarsku smo s Austrijom već pobjeđivali. Protiv Hrvatske svi znamo kako je – balkanske reprezentacije uvijek igraju ravnopravno. S dva boda imamo šanse, iako smo ograničeni. Trebat će iznenaditi nekoga. Realno, nakon svih otkaza, razmišljati o polufinalu nije realno, ali sve je moguće. Važan će biti i konačni plasman zbog budućih kvalifikacija. Vjerujem da će dečki stisnuti zube i ići glavom kroz zid – tada je sve moguće', rekao je Pajovič za Ekipa.si.

