Pajovič spomenuo Hrvate, pa rastužio Slovence: Razmišljati o polufinalu nije realno

'Slovenija je imala Švicarsku, Farske Otoke i Crnu Goru – svatko bi želio igrati u toj skupini. Dobro im se posložilo i u glavnoj fazi, gdje su Danska, Francuska, Njemačka, Portugal, Španjolska i Norveška na drugoj strani. Slovenska skupina možda je nijansu lakša, ali i ova sa Švedskom, Islandom, Mađarskom i Hrvatskom vrlo je teška. Mislim da se protiv Islanda i Mađarske može nešto napraviti, Mađarsku smo s Austrijom već pobjeđivali. Protiv Hrvatske svi znamo kako je – balkanske reprezentacije uvijek igraju ravnopravno. S dva boda imamo šanse, iako smo ograničeni. Trebat će iznenaditi nekoga. Realno, nakon svih otkaza, razmišljati o polufinalu nije realno, ali sve je moguće. Važan će biti i konačni plasman zbog budućih kvalifikacija. Vjerujem da će dečki stisnuti zube i ići glavom kroz zid – tada je sve moguće', rekao je Pajovič za Ekipa.si.