Evo što je rekao izbornik hrvatskog protivnika na SP-u nakon dramatičnog poraza od moćne Njemačke

No, puno više od samog rezultata odjeknule su riječi izbornika Otta Adda.

Njemačka je slavila 2:1, ali tek nakon velike borbe i neizvjesne utakmice u kojoj je Gana pokazala da itekako ima kvalitetu. Ipak, Addo je nakon susreta bez uljepšavanja progovorio o stvarnim problemima svoje reprezentacije.

Ovisnost o zvijezdama

Izbornik Gane istaknuo je kako njegova momčad teško može parirati najvećim silama zbog razlike u širini kadra.

'Ako se usporedimo s ovom razinom, Njemačka ima Wirtza i niz vrhunskih igrača. Kod nas je to puno teže. Uvijek se molimo da se Thomasu Parteyju ništa ne dogodi. Ako Kudus nije tu, jako ga je teško zamijeniti', rekao je Addo.

Time je jasno priznao ono što mnogi već vide – Gana ima kvalitetu, ali i veliku ovisnost o nekoliko ključnih igrača.

Problemi u obrani i potraga za rješenjima

Situaciju dodatno otežavaju ozljede. Mohammed Kudus propustio je oba ožujska susreta, Parteyjeva forma stalno je pod upitnikom, a izostanak Mohammeda Salisua posebno se osjeti u obrani.

Addo je priznao da zato mora eksperimentirati i tražiti nova rješenja.

'Moramo pronaći svoj put i pokušati ga nadomjestiti. Moramo isprobati puno opcija, posebno u obrani, jer Salisu otpada, a za Svjetsko prvenstvo moram donijeti odluke. Moram testirati više braniča kako bih vidio što je najbolje', objasnio je.

Rezultat nije najvažniji

Iako porazi nikad nisu poželjni, Addo ističe da su ovakve utakmice nužne u fazi priprema.

'Možda ćemo gubiti utakmice, ali to moramo proći kako bismo se pripremili za Svjetsko prvenstvo i pronašli najbolja rješenja', poručio je.

Gana će pripreme nastaviti prijateljskim utakmicama protiv Meksika i Walesa u svibnju, prije nego što 17. lipnja u Torontu otvori nastup na Svjetskom prvenstvu protiv Paname.

Za Hrvatsku je ova utakmica jasan signal – Gana ima kvalitetu i opasne pojedince, ali i vidljive slabosti koje bi na velikoj sceni mogle doći do izražaja.