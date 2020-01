Evo što je predsjednik Švicarskog skijaškog saveza rekao premijeru Andreju Plenkoviću

Završilo je još jedno izdanje Snježne kraljice. Pobjedu u ženskoj konkurenciji odnijela je Slovakinja Petra Vlhova, a u muškoj konkurenciji titulu pobjednika osvojio je Francuz Clement Noel

'S organizacijske strane sve je bilo perfektno, ponosan sam na svoje ljude u organizaciji, u svim detaljima je sve funkcioniralo savršeno. Dobivale smo pohvale od drugih natjecatelja, staza je bila perfektna, organizacija je stvarno na najvišem nivou. Ponosan sam na sve ljude koji su sudjelovali u organizaciji utrke. Imamo fantastičnu ekipu, kad stranci dolaze stvarno su fascinirani, došao je i predsjednik Švicarskog skijaškog saveza, koji je veliki kandidat da bude predsjednik Međunarodne skijaške federacije i mogu vam reći što je rekao premijeru Plenkoviću 'Možemo učiti od vas', to dovoljno govori', rekao je Pavlek.

'Nije bilo kako smo željeli. Nisam vidio da je Istoku bilo kao na treningu, ne znam da li je to slučajnost, breme domaćeg terena. Sjetimo se Janice i ona je izletjela u najboljim danima, Ivica fantastičan, ali nije uspio pobijediti, s jedne strane je domaći teren magnet i pomoć, no s druge strane imaju pritisak naši skijaši. Sezona ide dalje, ostalo je još pet slaloma u siječnju, moramo se maksimalno fokusirati, vjerujem da dobri rezultati stižu ubrzo', analizirao je Pavlek te nastavio:

'Imamo trojicu skijaša u 30, to je veliki napredak u odnosu na prošlu godinu. Zubčić je isto popravio FIS bodove, dobro je danas krenuo, ali izgubio je ritam. No, imali smo nesreću s dva lagano postavljača, jedino je bio zanimljiv Erberov put u prvoj vožnji i tu se ona odlučivala. U drugoj je postavljač to uspio izbjeći, bila je postavljena lagano i nije uopće bilo izlijetanja.'