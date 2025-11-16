Evo što je Matjaž Kek odgovorio na upit gdje će raditi u budućnosti

Kek je nakon utakmice odradio press konferenciju, te naglasio da nije pravo vrijeme za razgovor o njegovom otkazu.

Slovenci su teško podnijeli ovaj poraz, a krivicu za nedolazak na SP svalili su na Matjaža Keka, bivšeg trenera Rijeke i aktualnog izbornika slovenske reprezentacije, kojeg se prije nekoliko dana spominjalo i kao potencijalnog kandidata za klupu Dinama.

'Mislim da se o mom odlasku s klupe Slovenije treba raspravljati nakon kvalifikacija, a ne sada. Kao što sam i ranije govorio, točno znam u kojem smjeru ide moja karijera. Puno sam toga prošao u nogometu i spreman sam na ovakve trenutke', prenose slovenski mediji Kekove riječi.

'I prije se događali da sam jednu godinu heroj, a drugu neznalica. Ali, tako je svugdje i to je dio svakoga sporta'.

Kek je nakon ovoga naglasio da će Slovenija biti bolja u budućnosti.

'Uvjeren sam da u slovenskom nogometu postoji dovoljno kvalitete, te da će nas on ponovno razveseliti u budućnosti. Ne mogu vam reći kada će to biti, ali vrijeme će sve pokazati. To mora biti puno bolje od ovoga danas jer momčad nije bila na razini ugleda kojeg smo 'krvavo' gradili kroz povijest. Naravno, ja kao izbornik preuzimam odgovornost, kao što to trebaju učiniti i svi oni koji su dio reprezentacije'.

Keka su još jednom pitali što razmišlja o budućnosti, a on je novinarima dao isti odgovor.

'Ponavljam, sada nije vrijeme za priču o tome. Pričekajmo kraj kvalifikacija. Takva pitanja i rasprave su normalne i očekivane u nogometu, ali ja ću vam svoj odgovor dati nakon zadnje kvalifikacijske utakmice. Nisam jedan od onih koji bježe od odgovornosti'.