Evo gdje možete gledati utakmice HT Prve lige; Rijeka gostuje u Varaždinu, a 'farmaceuti' dočekuju Osijek

Danas su na rasporedu dvije utakmice 10. kola Hrvatski Telekom Prve lige. Varaždin dočekuje Rijeku (Arenasport 3, 16.30 sati), a u Koprivnici će igrati Slaven Belupo i Osijek (Arenasport 3, 19 sati)

Varaždin je u prošlom kolu upisao svoju premijernu pobjedu u povratničkoj prvoligaškoj sezoni, a Perkovićeva je momčad do toliko željenog uspjeha neočekivano stigla u susretu s aktualnim prvakom Dinamom. Dominirao je Dinamo tijekom cijele utakmice ali nije imao rješenje za raspoloženog Varaždinovog vratara Nevistića , dok je domaćin u jednoj od rijetkih napadačkih akcija preko Guere stigao do pobjedničkog pogotka i velikog slavlja. Pokazala je Perkovićeva momčad i protiv Dinama da ju se ne smije podcijeniti, a pritom je zahvaljujući tri vrijedna boda prepustila posljednje mjesto prvenstvene tablice nakon uvodne četvrtine sezone Interu.

'Rijeka je jedna od četiri najbolje ekipe lige, dobro poznajemo nju i njene sposobnosti. Iz više nas razloga čeka jako teška utakmica. Rijeka ima igrače s visokom individualnom kvalitetom i znamo kako žele zauzeti mjesto na prvenstvenoj tablici koje vodi u Europu. Uz to, dolaze u boljem stanju nego prije dva, tri tjedna. Mi smo u naletu, imamo dvije pobjede za redom. Odlična je atmosfera u momčadi i sigurno možemo odigrati još jednu dobru utakmicu. Sigurno je da ćemo ostaviti dobar dojam, a potom ćemo vidjeti što nam to donosi u bodovnom smislu', kaže trener Varaždina, a prenosi Dvoznak.com .

'Želim maksimalan fokus svojih igrača. Igrači su zdravi i motivirani, te žele pokazati svoju kvalitetu. Varaždin je prema našim analizama jako organizirana ekipa, a pobjeda nad Dinamom pokazala je koliko su ozbiljni. To je ekipa koja se ne predaje i koja će od nas zahtijevati maksimalnu koncentraciju. Varaždin je stvarno dobro organiziran, imaju dobar protunapad i dobre prekide. Ja nikada ne kalkuliram, Rijeka svaku utakmicu ide na pobjedu. Na terenu želim sadržaj, a ukoliko izgubimo od boljeg suparnika to neću zamjeriti igračima', kazao je novi strateg momčadi s Rujevice.

Rijeka je prošlotjednom uvjerljivom pobjedom u lokalnom derbiju nad Istrom prekinula niz od pet prvenstvenih utakmica bez pobjede, no unatoč osvajanju tri boda u Puli klub je nakon utakmice napustio trener Igor Bišćan . Nije Bišćan više htio biti u središtu svađe predsjednika Miškovića i navijačke skupine Armada, a nisu mu se svidjela ni podmetanja u medijima o neslozi unutar svlačionice. Igrači Rijeke ljuti zbog prošlotjednih događanja odlučili su se prestati obraćati medijima, a klub je ekspresno reagirao dovođenjem novog trenera Rožmana koji je prethodno vodio Celje i Domžale u Sloveniji, te kojeg je svojedobno u svom stručnom stožeru na Rujevici htio vidjeti trofejni trener Kek.

U srijedu je Varaždin upisao uvjerljivu pobjedu nad Rudešom u Kupu, no tu utakmicu u klubu neće pamtiti po dobrom jer se teško ozlijedio veznjak Turčin koji je slomio nogu. Turčin je inače igrač Rijeke koji je na posudbi u Varaždinu.

Zbog isljučenja koje je dobio dok je bio u Domžalama novi Rijekin trener Rožman neće biti na klupi protiv Varaždina pa će momčad voditi njegov prvi pomoćnik Kačičnik. Igrači Rijeke odmorni čekaju gostovanje u Varaždinu jer je zbog kišom natopljenog terena odgođen njihov Kup susret koji je trebao biti odigran prošle srijede.

Nakon teških gostujućih poraza od Lokomotive i Intera u medijima se počela spominjati mogućnost otkaza Slavenovom treneru Sertiću, no on je prilikom najave prošlotjednog susreta s Goricom odavao mirnoću. Slaven je pobijedio Goricu zahvaljujući autogolu Steenvoordena i precizno izvedenom jedanaestercu Krstanovića, a Sertić može biti posebno zadovoljan igrom obrane koja je bila podosta kritizirana u prethodnim danima. Na prvenstvenu pobjedu protiv Gorice momčad Slavena nadovezala je gostujuću Kup pobjedu protiv Hrvaca. Domaćin je rano poveo u toj utakmici, no odmah po postignutom golu ostao je s igračem manje. Sertićeva je momčad tu prednost znala iskoristiti i preokretom je izborila plasman u osminu finala Kupa.

Sertić je optimističan pred teškom utakmicom protiv Osijeka.