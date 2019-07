Evo gdje i kad gledati prvi Dinamov maksimirski ispit ove sezone u Ligi prvaka

Nogometaši Dinama pokušat će pred praznim maksimirskim tribinama sačuvati ovog utorka (Arenasport 1, 20:00) prednost od 2:0 iz Gruzije protiv Saburtala. Čini se kao lagana zadaća, ali Hajduk je već ispao upravo uz takvu prednost iz prvog susreta…

Gruzijci ovog utorka dolaze na Maksimir i nadaju se izvesti isto što je uspjelo Gzira Unitedu protiv Hajduka, ali kvaliteta je definitivno na strani 'modrih' i to se ne bi smjelo dogoditi.

Dvoboj će se igrati pred praznim tribinama, zbog kazne zarađene još prošle sezone protiv Benfice, no Nenad Bjelica nije zabrinut i cilja novu pobjedu.

'Imam slatke brige koga staviti u prvih 11, koga uopće staviti u kadar od 18. Igrači su krivi za to. Svi koji su do sada igrali su ispunili moja očekivanja i stavljaju me pred slatke brige. Vjerujem da ću dobro izabrati, da ćemo odigrati dobru utakmicu i pobijediti', rekao je uoči utakmice Dinamov trener pa dodao:

'Unatoč dva gola prednosti mi i u uzvratu moramo biti ozbiljni i usredotočeni. Saburtalo je dobra momčad i ne smijemo našem suparniku dozvoliti nikakav prostor.'

Igrači koji su u subotu igrali u ofenzivi protiv Slavena poput Petkovića i Oršića odlično su odradili posao, a mogao bi im se na terenu pridružiti čak i Dani Olmo, možda tijekom drugog poluvremena. Španjolac još nije ostvario transfer kojem se nada i na raspolaganju je Bjelici.

Dakle, pred nama je utakmica u kojoj Dinamo samo ne smije dopustiti da se dogodi Gzira United. Jednim ozbiljnim pristupom morao bi proći u 3. pretkolu gdje ga vjerojatno čeka obračun s mađarskim Ferencvarošom…