Evo gdje gledati ključni okršaj Rijeke koja je na korak od grupne faze Europske lige

Nakon impresivnog trijumfa protiv Aberdeena, Rijeka ovog četvrtka (Arenasport 1, 20:30) kod opasnog Genta traži dobar gostujući rezultat kako bi se dokopala grupne faze Europske lige…

Riječki kapetan Gorgon trebao bi biti spreman za ovaj susret, dok se od Murića i Čolaka očekuje pogodak u gostima koji bi značajno olakšao uzvrat na Rujevici.

Što se Genta tiče, on zapravo nije niti trebao igrati u Europskoj ligi. Završio je tek peti u prvenstvu, a u finalu Kupa izgubio je od drugoligaša Mechelena. No, Michelen ima zabranu nastupa u Europi pa je momčad trenera Jessa Thorupa uskočila pa sredila rumunjski Viitorul i ciparsku AEK Larnacu te dogurala do Rijeke.

U belgijskoj ligi opet drži peto mjesto, ali ima pregršt skupocjenih pojedinaca i kvalitetu zaprijetiti Rijeci pa nas čeka zasigurno neizvjesna utakmica.