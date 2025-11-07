Senzacionalni Hrvat ruši rekord: 'Najbolji je u Europi i taj transfer će biti najveći u povijesti'

Celje je u četvrtak na svom stadionu svladalo varšavsku Legiju 2:1, u utakmici u kojoj su Slovenci većim dijelom bili u podređenom položaju. No, pogocima Nikite Iosifova i Žana Karničnika okrenuli su rezultat i stigli do povijesne pobjede.

‘U završnici smo pokazali sve što smo naučili kroz europske utakmice’, poručili su iz kluba, a Kolotilo je istaknuo da je ovo najveći uspjeh njegova projekta koji je nogomet ponovno učinio popularnim u Celju.

‘Natjecanje u Europi, a pogotovo Liga prvaka, san su svakog nogometaša i čovjeka koji živi nogomet. To je i moj san – da u Celju jednom zasvira himna Lige prvaka’, rekao je ruski predsjednik za portal 24.ur.

‘Ne želim zarađivati, želim graditi nacionalni ponos’

Kolotilo, poduzetnik iz Moskve, vodi jedan od najambicioznijih sportskih projekata u Sloveniji. Kako kaže, cilj mu nije osobna zarada, nego izgradnja kluba koji će postati simbol zemlje.

‘Želim stvoriti nešto veće – klub koji će biti ponos Slovenije. Ljudi koji dolaze na utakmice daju mi odgovornost. Klub nije moj, on je celjski, on je slovenski. Želim da postane nacionalna marka i da svoje iskustvo iz svijeta prenesem mlađima’, kazao je Kolotilo.

Dolazak u slovenski nogomet, priznaje, nije bio jednostavan: ‘Svaka zemlja ima svoj zatvoreni krug u koji nije lako ući. Moraš upoznati ljude, naučiti jezik, razumjeti mentalitet i poštovati tradiciju i zakon. Tek kad dodaš svoje znanje i iskustvo, dođu i rezultati.’

Kovačević ruši rekord, Svetlin prodan prejeftino

Celje u svojim redovima ima niz igrača koji briljiraju, ali najveću pozornost privlači hrvatski napadač Franko Kovačević. Kolotilo otvoreno kaže da za njega očekuje najveći transfer u povijesti slovenskog nogometa.

‘Kovačević je trenutačno najbolja europska “špica”. Mnogi klubovi ga prate, ali još nisam dobio konkretnu ponudu. Bit ću zadovoljan samo ako ostvarimo rekordnu odštetu, veću nego što su Olimpija dobila za Raula Florucza i Ezekiela Hentyja’, rekao je ruski predsjednik.

Istodobno priznaje da je pogriješio s prodajom Tamarja Svetlina, koji je ljetos prešao u Poljsku za 800.000 eura: ‘Naravno da želimo zarađivati, ali moramo znati prepoznati trenutak. S transferom Svetlina nisam bio zadovoljan, ne zato što nismo dobili više, nego zato što je on zaslužio više. Da je ostao, mogao je još napredovati i vrijediti daleko više.’