Engleski novinar koji nas je svojom izjavom već jednom ostavio u čudu, sada se zbog Brune Petkovića obrušio na dio kolega; o Luki Modriću nije promijenio mišljenje...

Hrvatska u nedjelju od 15 sati na čuvenom londonskom Wembleyju, protiv Engleske, igra prvu utakmicu D skupine europskog prvenstva. Naravno, u oba se tabora s nestrpljenjem čeka ovaj ogled, a mi smo kod jednog od najpoznatijih engleskih sportskih novinara doznali i s kakvim ambicijama Englezi ulaze u turnir i kakvom se ishodu nadaju

Nazvali smo ga i sada, pa pročitajte njegova razmišljanja uoči (n)ove velike utakmice. Kakvo je ozračje u Londonu pred početak Eura? Grad je spreman? Hoće li raditi pubovi s TV ekranima?

'Je, sve je spremno, ali u ovim neobičnim okolnostima. Pubovi su otvoreni, ali smije se sjediti samo na vanjskim terasama. Unutar lokala se ne smije gledati TV, baš kao što se ne smije ništa ni posluživati. Samo je u hotelima dopušteno posluživanje u unutarnjem prostoru. Međutim, terase će raditi i na njima će se gledati utakmice. Inače, ove su stroge epidemiološke mjere na snazi do 21. lipnja. Poslije ćemo vidjeti. Neće sigurno biti isto iskustvo kao u normalnim uvjetima, ali kako god, puno je uzbuđenja oko turnira i očekivanja i nadanja za englesku reprezentaciju', rekao je u uvodu Martin Lipton.

Kakva su očekivanja Engleza od svoje reprezentacije? Jedan ste od domaćina, puno utakmica je u Londonu, pa i moguće polufinale odnosno finale igrat će se u vašem gradu?

'Mislim da će ovdje biti veliko razočaranje ako ne dođemo do polufinala. Samo zbog kvalitete igrača koje ima Engleska. Iako, ja osobno ne mislim da su favoriti. Puno je odličnih momčadi koje bi mogle osvojiti naslov. Ali Engleska ima izvrsne napadače, bolje nego bilo koja druga reprezentacija. U obrani imamo nedostataka, ali generalno je mišljenje da je ovo bolja momčad nego ona na Svjetskom prvenstvu 2018. godine, koja je došla do polufinala i izgubila od Hrvatske. Imamo prednost i to što smo doma, odnosno imamo mogućnosti igrati šest od sedam utakmica na Wembleyju, što je velika stvar. I da, definitivno smo svi uvjerenja, da imamo reprezentaciju koja može ići daleko'.

Hoće li to biti pritisak, igranje pred domaćom publikom?

'Da, mislim da hoće, jer zbog kvalitete igrača sada svi nešto očekujemo. Ali to očekuju i ostali domaćini, a ima ih puno. Čak 11. Prema tome, bit će pritisak i u Rusiji, Belgiji, Danskoj, Njemačkoj, Mađarskoj, Italiji, Španjolskoj... Gdje god će igrati domaćini'.

U Moskvi prije tri godine, uoči utakmice Engleske i Hrvatske rekli ste mi da će Hrvatska pobijediti? Jeste li ovog puta veći optimist?

'Mislim da će biti neriješeno, jer Englezi nisu nikada pobijedili na otvaranju. Engleska će se više brinuti da ne izgubi. Mislim da će više obrambeno igrati nego u druge dvije utakmice u skupini'.

Mislite li da bi moglo biti kalkuliranja u ovoj utakmici, jer pobjednik ove skupine ide na drugoplasiranog iz skupine u kojoj su Francuska, Portugal i Njemačka?

'Ne očekujem kalkuliranje, jer ako si drugi u skupini, možda u osmini finala moraš igrati sa Španjolskom. Osim toga, pobjedniku naše skupine, trebalo bi biti lakše u četvrtfinalu. Ako si pak drugi u grupi, opet u četvrtfinalu možeš na Francusku. Teško je kako god. Nema lakog dijela ždrijeba, ipak je ovo europsko prvenstvo. Sjetite se samo da je Portugal na Euru u Francuskoj 2016. godine došao do naslova nakon što je u skupini završio kao treći. Najvažnije je proći skupinu'.

Tada ste rekli da je prevaga u veznom redu, odnosno da je Modrić 'svemirski brod' u odnosu na Hendersona. Obojica su i sada u sastavu?

'Ovdje mogu samo reći, da se netko kod nas ne uvrijedi, da Henderson neće igrati, jer nije fit. A tko će ga zamijeniti? Možda Declan Rice, Kalvin Phillips ili Mason Mount'.

Modrić na ovaj turnir dolazi tri godine stariji nego kada je predvodio Hrvatsku do svjetskog srebra?

'Modrić je fantastičan igrač. Nije više mlad, vjerojatno mu je ovo zadnji turnir. Iako, možda izdrži do 2022, ali Euro mu je gotovo sigurno zadnji. Briljantan je igrač, vodio je Real do brojnih pobjeda, i držao je Kraljeve do zadnjeg kola u utrci za naslov španjolskog prvaka. I bez obzira na to što već ima 35 godina, igra briljantan nogomet. Međutim, mislim da bez Rakitića, Hrvatska ipak više nema takvu snagu u sredini, iako je i dalje jako dobra momčad. Za Englesku je važno da proba neutralizirati Modrića, što bi joj dalo prednost, a što nije uspjela napraviti u Moskvi. Osim toga, nama je u Moskvi nedostajao pravi Harry Kane, jer on u tom polufinalu nije bio posve fit. I zato sada dajem malu prednost Engleskoj, ali očekujem neizvjesnu utakmicu, nakon koje bi oba trenera bila jako zadovoljna neriješenim ishodom'.

Uoči moskovskog polufinala, osim Modrića hvalili ste i Rakitića i Mandžukića, ali njih nema. No, imamo Kovačića, koji je odigrao odličnu sezonu u Chelseaju. Kakvim ga vi vidite?

'Sva sreća za nas da nema Rakitića i Mandžukića. No, Kovačić je jako dobar. Ustvari, odličan igrač. Nije igrao u polufinalu Lige prvaka, ni na samom startu finalnog dvoboja, ali dao je svoj veliki doprinos Chelseajevom naslovu. Jako je odmjeren i inteligentan igrač. I nema sumnje, bit će u najvažnijem dijelu hrvatske momčadi. Ali pozitivno iz engleske perspektive jest to što ga engleski igrači znaju, jer s njime igraju Ben Chilwell, Reece James i Mason Mount, te znaju što je u stanju napraviti. Ali opet, i Kovačić zna što će ovi igrači napraviti'.

Podcjenjuju li samo engleski novinari Hrvatsku ili i igrači? Čitali smo da vaše kolege pišu kako je Petković Mandžukić za siromašne?

'Nisam vidio nikog takvog, a onaj tko podcijeni Hrvate je idiot, jer su oni izvrstan tim. Dokazali su to u puno godina. Sjećam se kada sam gledao Hrvate 1998. godine, Štimac, Bilić, Boban, Prosinečki.. Tada su bili odlična momčad. Sjećam ih se i iz kvalifikacija za Euro 2008. godine, kada su nas pobijedili u Zagrebu, a potom i 2007. godine na Wembleyju, iako smo zabili dva gola (op.a. bilo je 3:2 za Hrvatsku, a prvi je gol zabio Niko Kranjčar). Sada su ostali bez tri, četiri važna igrača u odnosu na SP, gdje su izgubili samo jednu utakmicu. I vjerujte mi, zbilja ne znam nikoga tko ne prepoznaje kvalitetu Hrvatske'.

Očito je u Tottenhamu nisu prepoznali, jer Mislav Oršić je zabio tri gola Spursima i donio veliku pobjedu Dinamu u osmini finala Europske lige.

'Spursi su ispali jadni. Igrali su slabo, Dinamo je pak imao briljantan dan. I tako to onda mora završiti.

Tko bi od hrvatskih igrača mogao igrati u engleskoj reprezentaciji?

'Nisam toliko detaljno proučavao hrvatsku momčad, ali ako si dobar da igraš za Hrvatsku, dobar si i za Englesku, ali i za bilo koju drugu reprezentaciju. Ne gledam dovoljno hrvatski nogomet. Jedino mislim da nemate tako dobrog napadača kao što je Harry Kane, jer on je možda i najbolji igrač na svijetu na toj poziciji. Ali zato je golman (op.a Dominik Livaković) dobar kao i naš. Svaki vaš branič bi mogao igrati za Englesku. Ustvari, mislim da su nam reprezentacije vrlo izjednačene i da bi oba izbornika bila itekako zadovoljna i s po jednim bodom. A na to ne bi pristali, da su uvjereni da mogu pobijediti'.