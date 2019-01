Eduardo progovorio o neslavnom pokušaju oživljavanja karijere: Nisu mi vjerovali...

Eduardo da Silva neće po dobrome pamtiti svoju epizodu u poljskom nogometu, s obzirom da nije zabio niti jedan gol za Legiju, ali tvrdi da mu treneri tamo nisu vjerovali...

No, u Atleticu Paranaense nije uspio zabiti niti jedan pogodak, a isto se dogodilo i u redovima Legije Varšava za koju je nastupao prošle godine pod tri različita trenera, od toga dva hrvatska. Naime, vodili su ga Romeo Jozak i Dean Klafurić.

'Siguran sam da prvi put karijeri nisam zabio u deset utakmica zaredom. I za mene je to bilo iznenađenje. No, svoju bih situaciju usporedio s Olivierom Giroudom. Ni on nije postigao gol za Francusku na SP-u, a osvojio je naslov,' izjavio je u intervjuu za Večernji Eduardo pa dodao:

'Kad sam dolazio u klub, ispričao sam im o svojem iskustvu i sposobnosti da jednim dodirom donesem milijune eura. To je dodir ili dodavanje koje nas mogu uvesti u Europsku ligu i čak Ligu prvaka. No, trener Dean Klafurić nije mi dao šansu. Nakon toga za trenera je došao Sa Pinto koji me nakon dva treninga vratio u momčad. No ubrzo sam ispao s liste igrača koji mogu nastupati u ligi.'

Eduardo je nakon svega odlučio vratiti se u Rio de Janeiro i uzeti pauzu od nogometa...