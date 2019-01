Izjava trenera Juventusa o Mandžukiću zabrinula navijače: Nije dobro...

Massimiliano Allegri na pitanje u kakvom je stanju ozljeda Marija Mandžukića odgovorio je novinarima 'No good', što zvuči zabrinjavajuće, no vjeruje se da nije bio potpuno ozbiljan, već je tek upotrijebio dio njegovog nadimka koji se u Italiji popularizirao...

Na pitanje u kakvom je stanju ozljeda Marija Mandžukića, na presici uoči Kup dvoboja s Bolognom Massimilliano Allegri je odgovorio:

'No good'.

U prijevodu to znači da nije dobro, no razloga za paniku nema, jer vjeruje se da nije bio potpuno ozbiljan, već je tek iskoristio dio njegovog nadimka 'Mister No Good' kojim ga zadirkuju u Italiji, jer je često na treninzima i utakmicama mrgud. Da je stvarno kritična situacija, o tome bi pričao na talijanskom jeziku.

Mandžukić bi se trebao oporaviti još tijekom siječnja te možda zaigrati već za desetak dana protiv Chieva u Serie A...