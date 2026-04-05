Džeko objavio vijest koju je čekala cijela BiH: 'Rekli su mi iskreno...'

Velika pobjeda Bosne i Hercegovine nad Italijom i plasman na Svjetsko prvenstvo još uvijek odjekuju, no slavlje je uvelike zasjenila ozljeda Edina Džeke. Kapetan i simbol ove generacije stradao je tijekom dramatične utakmice u Zenici, a prve prognoze nisu bile optimistične.

U jednom trenutku čak se spominjalo da bi mogao propustiti Mundijal, što bi bio ogroman udarac za reprezentaciju. Sličan scenarij već je zadesio Nikolu Katića, koji će zbog teške ozljede koljena vjerojatno propustiti ostatak sezone i reprezentativne obveze.

Za Bosnu i Hercegovinu Džekin povratak ima golemu težinu. Ne samo zbog njegove kvalitete, nego i zbog uloge lidera u svlačionici. Njegova prisutnost bit će ključna i za Schalke, koji vodi veliku bitku za povratak u Bundesligu.

Njemački klub trenutačno drži prvo mjesto u 2. Bundesligi, s minimalnom prednošću ispred Paderborna, a Džeko bi mogao imati presudnu riječ u završnici sezone.

Ipak, za razliku od Katića, vijesti o Džeki su ohrabrujuće.

'Rekli su mi iskreno - ne znam koliko ću dugo biti izvan terena. Ne želim gledati previše unaprijed i govoriti dva, tri ili šest tjedana. Vidjet ćemo kako će reagirati rame. Ne želim reći da neću igrati ove sezone, ali ni da ću se vratiti za dva tjedna. No ne bi bilo prvi put da igram s bolovima, pa to ne bi bio problem', rekao je Džeko pa dodao ono što je najvažnije:

'Liječnička dijagnoza kaže da mogu ponovno igrati za mjesec dana.'

Ta rečenica donijela je veliko olakšanje navijačima Bosne i Hercegovine. Iako oprez i dalje postoji, jasno je da kapetan nije otpisan i da bi mogao biti spreman za najveću pozornicu.

A ako je itko kroz karijeru pokazao da može igrati unatoč bolovima i pritisku, onda je to upravo Edin Džeko.