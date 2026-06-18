Džeko ispisao povijest: Ušao je u društvo Modrića, Ronalda i Mille

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Džeko ispisao povijest: Ušao je u društvo Modrića, Ronalda i Mille

  • S. M.
  • Zadnja izmjena 18.06.2026 23:25
  • Objavljeno 18.06.2026 u 23:25
Edin Džeko
Edin Džeko Izvor: EPA / Autor: CRISTOPHER TORRES
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BiH je u 2. kolu skupine B Svjetskog prvenstva izgubila od Švicarske 4:1.

Momčad Sergeja Barbareza držala se sve do 74. minute i gola Manzambija. Šest minuta kasnije Muharemović je dobio crveni karton i onda se BiH raspala i doživjela težak poraz.

Od prve minute na terenu je bio Edin Džeko, koji je zbog ozljede propustio prvu utakmicu s Kanadom. Kapetan BiH nije odigrao pretjerano dobru utakmicu, ali je u njoj ušao u povijesti Svjetskih prvenstava.

Džeko je postao tek četvrti igrač stariji od 40 godina, ne računajući golmane, koji je zaigrao na Svjetskom prvenstvu. Dosad je to uspjelo samo kamerunskoj legendi Rogeru Milli te Cristianu Ronaldu i Luki Modriću.

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