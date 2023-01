Dominik Livaković napokon otkrio što se točno dogodilo uoči spornog penala za Argentinu

Dinamova 'jedinica' Dominik Livaković ovog je ponedjeljka napunio 28 godina. A prije točno mjesec dana uživao je u jednoj od najvećih pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije. Naime, u Dohi su Livaković, Modrić i ekipa tog dana zaustavili Brazil i osigurali nastup u polufinalu Mundijala

Jedan od najvećih junaka Hrvatske na putu do svjetske bronce, Dinamoj je golman Dominik Livaković, koji je ovog ponedjeljka proslavio 28. rođendan. U ekskluzivnom razgovoru za Dnevnik Nove TV otkrio je kako se osjećao uoči velikih obrana protiv Brazila i Japana te kako gleda na sporni 11-erac Argentine, kojim je Hrvatska praktički ostala bez nastupa u finalu..

'Još će nam malo trebati da nam se sve slegne. Dobiti Brazil je velika stvar, oni su bili favoriti prvenstva, ali zaustavili smo ih. Odigrali smo kao momčad vrhunsku utakmicu i prošli. Na penalima je najvažnije ostati miran, na to sam mislio, drago mi je da sam pomogao momčadi i da smo prošli'.

Kako gledate sad na onaj penal protiv Argentine?

"Mislim da nije bio penal. Nije mi bilo dobro od tog penala jer nisam znao gdje da idem u tom trenutku. Nisam mogao ništa osim ostati na mjestu i čovjek se zabio u mene. Sudac je tako odlučio i to ne možemo promijeniti. Žal naravno ostaje. Do tog penala smo bili jako dobri, kontrolirali smo loptu, ali eto, dogodilo se to i nažalost, ispali smo.“

Koliko vam te obrane sad znače poslije onog perioda osporavanja javnosti?

'Kod sportaša ima uspona i padova… To je bio najteži period karijere. Od početka je išlo prema gore i onda sam naletio na taj jedan loš dio, ali uz pomoć obitelji i suigrača. I Luke Modrića? Naravno, moj sugrađanin, pravi kapetan, ne pomaže samo meni, nego i drugima'.

