Dobra uvertira za seniore; mlada momčad Dinama svladala Atalantu u juniorskoj Ligi prvaka

U prvom kolu juniorske Lige prvaka na igrališu Hitrec-Kacijan juniori Dinama svladali su vršnjake Atalante iz Bergama 1:0 koji su i aktualni prvaci Italije

U prvom poluvremenu nije bilo golova, no oba sastava su mogla do vodstva. Najbolju priliku u prvom dijelu imali su gosti u 27. minuti, no Renato Josipović je sjajno obranio udarac Roberta Piccolija. Dinamo je uzvratio u završnici prvog dijela, no Bartol Franjić je slabo pucao.

Dinamo je poveo u 49. minuti golom Bernarda Karrica na asistenciju Leona Šipoša. Gosti su bilo korak do izjednačenja u 72. minuti, no Emmanuel Gyabuaa je uzdrmao okvir gola.

Posljednjih deset minuta Dinamo je igrao s igračem manje nakon što je isključen kapetan Bartol Franjić. Još jednu veliku priliku Talijani su imali u 86. minuti, no Josipović je odlično reagirao na udarac Davidea Ghislandija. U 88. zaprijetio je i Diallo Traore, no 'modra' jedinica je bila sjajna.