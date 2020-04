Hoće li se regionalna košarkaška ABA liga nastaviti i s kojim će stavom ambiciozni klub iz Ljubljane KK Cedevita Olimpija otići na ključni sastanak detaljno je objasnio direktor kluba Davor Užbinec

Zbog pandemije koronavirusa više od mjesec dana ne igra se ABA liga, a puno više o sudbini drugog po jačini klupskog košarkaškog natjecanja – nakon Eurolige - zna će se nakon sastanka čelnika ABA lige koji je zakazan za srijedu 22. travnja.

Kako se doznaje tada će čelnici klubova ABA lige održati video konferenciju u kojoj bi mogli početi tražiti odgovore na pitanje kako okončati ovogodišnje regionalno natjecanje.

Podsjetimo, nacionalni savezi diljem starog kontinenta okončali su domaća natjecanja, negdje su proglašeni prvaci, negdje se jednostavno odlučilo, kao u Sloveniji ili Hrvatskoj, da se sezona završava bez pobjednika. Euroliga i Eurokup još uvijek nisu donijeli odluku što će biti s tekućom sezonom.

Uoči sastanka ABA lige u srijedu o stavovima KK Cedevita Olimpije oko završetka sezone nekoliko riječi kazao je direktor Cedevite Olimpije Davor Užbinec.

'Proteklih dana i tjedana sa raznih strana dolaze različita promišljanja i stavovi oko završnice sezone ABA lige. U ovom trenutku, dok pandemija koronavirusa još uvijek traje u gotovo punoj snazi, teško je procijeniti do kada bi stroge mjere u pojedinim državama mogle trajati jer ne odlučuju sport i sportaši, odlučuje se na državnim razinama u epidemiološkim i medicinskim krugovima prije svega. Još uvijek moramo misliti samo i isključivo na zdravlje svih nas i truditi se da i našim primjerima pokušamo zaustaviti širenje bolesti. Nama u Cedeviti Olimpiji na prvom je mjestu u glavi, uz zdravlje, na koji način zadržati punu djelatnost kluba kako bi normaliziranjem situacije bili spremni klub zadržati u vodama koje bi nam i u budućnosti dopuštale visoke profesionalne ambicije', kazao je Užbinec dodavši:

'Kada govorimo o ABA ligi naš stav je da se natjecanje treba okončati, ako to ikako bude moguće, sportskim načinom. To znači da se treba odigrati posljednje kolo pa da se kroz play-off odluči prvak. No, nisam siguran hoće li to uopće biti moguće s obzirom na trenutnu situaciju. Možda, ako treba, tek tamo pred početak nove sezone ali tada će sastavi biti potpuno drugačiji no što su bili ove sezone. Osnovne smjernice morao bi dati ured Eurolige s obzirom da vodeće momčadi ABA lige igraju europsku sezonu pod njenim okriljem i to žele i u budućnosti. A Euroliga se još nije oglasila iako se medijski na razne načine špekulira kako bi se to moglo izvesti.'

Nekoliko riječi Užbinec je kazao i o prvoj momčadi, a osvrnuo se i na igrače s kojima je nedavno raskinut ugovor:

'Kada bi zdravstvena situacija dopustila mi bi već sutra mogli donijeti odluku no to nije tako. Regionalna liga skup je klubova iz više zemalja koje se svaka na svoj način bore s ovom ugrozom. Nama u Ljubljani nisu problem igrački ugovori iako su neki komentirali da smo mi odustali od sportskog rješenja ovogodišnje sezone ABA lige prijevremenim raskidima u želji da ne uđemo u kriznu situaciju. To nije istina. Mi ćemo se spremiti za to na najbolji mogući način ali pitanje je što je s američkim igračima koji su se vratili u Sjedinjene Američke Države a koji drže klupsku kvalitetu? Kada će se otvoriti mogućnost da se oni priključe klubovima?', kazao je dodavši:

'Isto tako neće se stvari normalizirati istovremeno u svim državama odakle su klubovi ABA lige. Pa isto tako mora proći nekakvo vrijeme za treninge jer igrači sigurno neće iz aviona i zajedničkog netreniranja sad već više od mjesec dana uskočiti u tenisice i odigrati utakmicu. Mi smo, kažem, za sportsko rješenje ali za sada je toliko nepoznanica da je rasplet u ovom trenutku nemoguće predvidjeti. Držimo, još jednom ponavljam, da bi osnovne smjernice trebala dati Euroliga i trenutak kada sve države iz regije budu imale apsolutno jednake uvjete da klubovi budu ravnopravni za sportsko rješenje i to bez fige u džepu. Bez dvostrukih mjerila, jer nema prvih četiri za doigravanje ako se ne odigra posljednje regularno kolo koje se nije odigralo. Nema play-offa za prvaka pa nakon toga proširenja lige jer se onda na isti način mora igrati i za ulazak u ABA ligu iz ABA 2, mora se znati tko ulazi a tko ispada. Mi moramo sve te stvari odrediti prije zajedničke odluke koja je, uvjeren sam, za sada potpuno neizvjesna. I o kojoj ćemo moći razgovarati tek kada Euroliga donese odluku o završnici ili prekidu sezone Eurolige/Eurokupa i, u slučaju nastavka tih natjecanja, prestanka zdravstvenih mjera u borbi protiv koronavirusa u svim državama regije', završio je Užbinec.