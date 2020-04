Prekid svih sportskih natjecanja natjerao je velik broj klubova na smanjenje plaća, a neki su otišli i korak dalje pa su tako raskinuli ugovore sa svojim igračima. Dosta prašine je podiglo otpuštanje nekoliko hrvatskih košarkaša u slovenskom košarkaškom klubu Cedevita Olimpija

Tako se u Hrvatskoj pojavila informacija kako su kući poslani te je s njima raskinut ugovor između ostalog hrvatski reprezentativac Filip Krušlin te Hrvat koji igra za Bosnu i Hercegovinu Andrija Stipanović. Uz njih Ljubljanu su već napustili tj. ugovor je raskinut s Maikom Zirbesom, Domenom Bratošom i Dominic Artisom.

U prvi tren čudna odluka čelnika KK Cedevita Olimpija, ali s druge strane opet poprilično radikalna jer ispada kako su potjerali iz kluba igrače koji su imali važnu ulogu. O čemu se točno radi objasnio je Davor Užbinec, direktor KK Cedevita Olimpija.

'Nikako ne stoje činjenice da dižemo ruke od nečega niti da tjeramo igrače. Svi moramo bit svjesni situacije u kojoj se svi nalazimo, pa tako i sportski klubovi. U trenucima potpune neizvjesnosti i apsolutne nemogućnosti predviđanja raspleta pandemije koronavirusa mi reagiramo kako reagira 99% klubova u svijetu. Kako sam objasnio u intervjuu slovenskim medijima od prije par dana mi idemo u revidiranje svih ugovora, i s igračima i s stručnim stožerom i s djelatnicima u klubu dok traje pandemija i dok je sve zamrznuto', kazao je Užbinec dodavši:

'Raskidali smo i to sporazumno, i to na pošten način u ovoj groznoj krizi jer nikome ne želimo biti dužni, igračke ugovore koji su bili aktualni do kraja sezone. To je trenutna situacija a kad sve prođe, nadamo se što prije, opet ćemo sklapati nove ugovore sa igračima za koje držimo da će nam pomoći u ostvarenju naših ambicija. A ambicije će biti najveće moguće s obzirom na situaciju koja bude tada aktualna. Kakva će biti još ne znamo ali kada se situacija raščisti tražit ćemo najbolje mogućnosti koje nam budu na raspolaganju. Do tada još ima vremena a kada bude sve jasnije komunicirat ćemo s javnošću na pravi način i transparentno kako smo uvijek i radili.'

U velikom intervjuu, koji je Užbinec dao za službene web stranice kluba, posebno se dotakao natjecateljske sezone 2019/20. koja je naglo prekinuta zbog pandemije koronavirusa.

'Zbog situacije s pandemijom koronavirusa, slovensko državno prvenstvo je ranije završeno i mislim da je to ispravna odluka. Uostalom, upravo je naš klub inicirao ovu konačnu odluku i jedino je ispravno bilo da Košarkaški savez Slovenije, zajedno sa svim klubovima koji sudjeluju u ligi Nova KBM, stavi zdravlje na prvo mjesto. Natjecanje s Ligom prvaka praktički je tek počelo i, prema tome, nije imalo smisla određivati prvaka nakon dvije odigrane utakmice u Ligi prvaka.'

Na pitanje kako ABA liga još nije u potpunosti dovršena kolo prije kraja regularnog dijela natjecanja, a odluka o tome hoće li se i kako uopće nastaviti još nije donesena, kazao je:

'Moramo razumjeti da je situacija u regionalnoj ligi malo složenija. Klubovi koji imaju velike ambicije za nastup u Euroligi uložili su mnogo u sastav svojih momčadi. Zato natjecanje još nije gotovo i u ovom trenutku još ne znamo kako će se završiti. Ako postoji šansa da se pobjednik ABA lige odluči na parketu sa sportskim rezultatom tada treba iskoristiti ovu opciju. S druge strane, svjesni smo da epidemija koronavirusa utječe na život svih ljudi širom svijeta, te stoga ne isključujemo mogućnost da se nastavak sezone i ne realizira. Mišljenje i stav našeg kluba je da klubovi zajedno pronalaze rješenje za pronalazak pobjednika ABA lige, a prijedloge kako završiti sezonu treba dati vodstvo natjecanja. Moramo biti realni i svi zajedno prihvatiti situaciju koja utječe na živote svih nas. Prije svega, moramo imati na umu zdravlje svih, a zajedno ćemo pronaći pravu odluku i rješenje', kazao je dodavši:

'Svi trebamo biti strpljivi i čekati dok ne vidimo kako će se kriza završiti. Odluka o nastavku ABA lige, kakva god bila, zasigurno neće odgovarati svim klubovima, ali moramo biti svjesni da pravu odluku o tome tko je prvak može donijeti samo košarkaški parket. Ali stanje cijelog svijeta daleko je od normalnog. Moramo biti pametni i racionalni. Odluka se mora donijeti u skladu s interesima ABA lige, a istovremeno moramo imati na umu i naš položaj u Euroligi i Eurokupu, i naravno, razdoblje nakon epidemije kada se pojave problemi u svjetskoj ekonomiji', dodao je Užbinec koji se u ostatku razgovora dotakao slaganja momčadi za novu sezonu, kako kriza utječe na sponzore kluba te je naglasio kako im je svima u klubu najveća želja 'da za nekoliko godina možemo pratiti utakmice Eurolige u Stožicama.'

