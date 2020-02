Dinamovi juniori saznali suparnika u osmini finala Lige prvaka; spektakl je zajamčen, a znaju i tko ih čeka ako prođu...

U Nyonu je održan ždrijeb osmine finala UEFA Lige prvaka mladih, a protivnik Dinama u toj će fazi natjecanja biti FC Bayern München

'Izvukli smo iznimno teškog protivnika, jednog od najboljih od klubova koji su ostali u ždrijebu. No, nema predaje. Lani smo igrali s njima u finalu Premier cupa i ovo je idealna prilika za revanš. Motiv kod mojih igrača i mene osobno je najveći mogući i mislim da ćemo imati svoje prilike. Maksimalno ću se posvetiti analizi protivnika, ali mi je zapravo najbitnije da moje igrače prati zdravlje u ova tri tjedna do utakmice. Kartona nema, malo će se dići u formi i siguran samo da ćemo spremni dočekati utakmicu s Bayernom', rekao je trener Igor Jovičević.

Parovi osmine finala: Bayern München - Dinamo Zagreb, Ajax - Atlético Madrid, Atalanta – Lyon, Inter – Rennes, Salzburg - Derby County, Benfica – Liverpool, Crvena zvezda – Midtjylland, Juventus - Real Madrid

Četvrtfinale, ždrijeb: Inter/Rennes vs Juventus/Real Madrid, Salzburg/Derby County vs Atalanta/Lyon, Crvena zvezda/Midtjylland vs Ajax/Atlético Madrid, Bayern München/Dinamo Zagreb vs Benfica/Liverpool