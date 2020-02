Za svakog nogometaša to je teška dvojba, ali za Ivana Rakitića nema dileme što bi mu bilo draže

Dokapetan hrvatske nogometne reprezentacije Ivan Rakitić rekao je u četvrtak tijekom jednog intervjua kako se nada da može s reprezentacijom osvojiti naslov europskog prvaka na ovogodišnjem Euru te kako Hrvatska zbog svojih mladih igrača ima dobru budućnost

Rakitiću je još uvijek žao što je 2018. s Hrvatskom izgubio u finalu Svjetskog prvenstva 2-4 od Francuske pa kaže kako bi 'osvojenu Ligu prvaka zamijenio naslovom svjetskog prvaka.'

'Bez ikakve sumnje. Puno je prilika za osvojiti Ligu prvaka, no osvojiti Svjetsko prvenstvo je jako teško', napomenuo je.

Kaže kako ga je to prvenstvo u Rusiji promijenilo.

'Jako me je promijenilo. Bili smo ondje do posljednjeg dana, a izgubiti u finalu bilo je doista teško. Osjetio sam kako se čitav svijet bio zaljubio u nas a to je bilo nešto posebno. Nikada to neću zaboraviti', rekao je Rakitić iza kojega je 106 nastupa za reprezentaciju.

Od ljeta pa do prošlog tjedna nagađalo se o njegovom mogućem odlasku iz Barcelone nakon što je početkom sezone izgubio mjesto u udarnoj postavi, a onda s teškoćama dobivao minute na travnjaku.

'To je također dio nogometa, moraš naprosto to razumjeti te biti spreman u siječnju. Moraš biti sretan i razmišljato o obitelji. Ja moram igrati, a igram li u Barceloni sretan sam', izjavio je.