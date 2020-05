Ovog vikenda hrvatski prvoligaši nastavljaju sezonu. Prvo u kup-natjecanju, dvobojima polufinala, a potom sljedećeg vikenda i u Hrvatski Telekom Prvoj ligi

Od ožujka hrvatski nogometni klubovi na svim razinama i u svim ligama nisu bili u akciji. Pandemija koronavirusa zaustavila je sva natjecanja, većinu otkazala, a nakon što je situacija sa smrtonosnim virusom stavljena pod kontrolu u Hrvatskoj će svoje prvenstvo završiti jedino prvoligaši.

No, pod veliki epidemiološkim mjerama, to jest - što sigurno svima najteže pada - bez gledatelja.

Ipak, u hrvatskim su klubovima našli način da se oduže svojim najvjernijim navijačima, odnosno pretplatnicima godišnjih ulaznica.

Do zaključenja ovog teksta, potvrđeno je da će Dinamo, uz suradnju s Hrvatskim Telekomom, svojim pretplatnicima osigurati vouchere, to jest mogućnost gledanja svih njegovih utakmica putem aplikacije MAXtv To Go.

Tijekom dana, s istim ishodom zajedničke suradnje, vesele vijesti trebali bi čuti i navijači Hajduka, Rijeke i Osijeka.

HT Prva liga nastavlja se 27. kolom i dvobojem Hajduka i Intera (5. lipnja), a u subotu i nedjelju su na rasporedu po dva okršaja (6. lipnja: Slaven B. – Gorica, 18.55 i Varaždin – Dinamo 21.05 te 7. lipnja: Istra 1961 – Rijeka, 18.55 i Lokomotiva – Osijek, 21.05).

Nogomet se vraća na MAXtv! Napokon opet možemo uživati u nogometu s domaćih terena uz Arenasport kanale. Sada je pravo vrijeme da odaberete MAXtv, zbog vrhunske slike u HD kvaliteti. Ponudu potražite na hrvatskitelekom.hr

Najvažnije da se nogomet vraća iako bez gledatelja na stadionima no zato su tu televizijski ekrani. Podsjećamo, sve utakmice Hrvatski Telekom Prve lige možete gledati na MAXtv-u (Arenasport). Više informacija OVDJE