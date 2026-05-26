Bivši skaut Chelseaja novi je sportski direktor Osijeka. Pred njim je nezahvalan posao

Kenneth Zandvliet (52) se već oprostio od dosadašnjeg kluba, a ovih bi dana i službeno trebao započeti svoju misiju u Osijeku.

Germanijak doznaje kako je Nizozemac već nekoliko dana na Opus Areni, gdje snima stanje u klubu i dogovara posljednje detalje angažmana.

No, svima je jasno da ga ne čeka nimalo lagan posao. Osijek ulazi u vrlo osjetljivo razdoblje, a novi sportski direktor preuzet će momčad koju treba ozbiljno presložiti. Nakon posljednje utakmice sezone čak osmorica igrača otišla su iz kluba, bilo zbog isteka ugovora ili završetka posudbi, dok još osmorica ulaze u posljednju godinu ugovora.

To znači da Zandvliet u Osijek ne dolazi u mirnu i stabilnu situaciju, nego u trenutku kada treba povući niz važnih poteza. Osim slaganja kadra, prema zadanom tekstu mora se riješiti i situacija s trenerom Tomislavom Radotićem i njegovim stožerom, što dodatno pokazuje koliko je posla pred novim sportskim direktorom.

Uz to se spominje i da u svlačionici postoji nekoliko nezadovoljnih igrača koji bi rado promijenili sredinu, što cijelu priču čini još složenijom. Drugim riječima, Zandvliet mora graditi gotovo novu momčad, a pritom nema luksuz širokog manevarskog prostora.

Najveći problem pritom je smanjeni proračun. Upravo zato njegova misija u Osijeku djeluje posebno nezahvalno - treba presložiti kadar, rješavati otvorena pitanja i istodobno paziti na financijska ograničenja.

Ovo je početak ozbiljne rekonstrukcije kluba. Osijek ulazi u fazu u kojoj će morati donositi precizne, pažljivo odmjerene i možda ne uvijek popularne odluke. U takvom okruženju novi sportski direktor odmah će biti pod velikim pritiskom. Iskustvo iz Heerenveena i Chelseaja sigurno mu daje težinu, ali ono što ga sada čeka na Opus Areni bit će jedan od zahtjevnijih izazova u karijeri.