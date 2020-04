Iz Maksimirske 128 dolazi nam nekoliko zanimljivih vijesti vezanih uz prvu momčad Dinama koja bi uskoro trebala početi s treninzima

Dodajmo i jednu informaciju koja je narušila atmosferu u maksimirskom klubu. Naime, jedino Izet Hajrović nije pristao na smanjenje plaće. On ima ugovor do 31. prosinca 2021., no Dinamo bi ga rado prodao, jer bi se tako riješio njegovih ogromnih primanja koja su prema nekim navodima 850 tisuća eura po sezoni. Kako će se rasplesti cijela ova situacija tek će se vidjeti, ali jasno je da čelnici hrvatskog prvaka ne gledaju blagonaklono na njegovu odbijenicu.