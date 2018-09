Dinamo nije dopustio novu senzaciju Gorice: Ni igrač manje nije zaustavio 'modre'

U dvoboju 7. kola HT Prve lige nogometaši Dinama pobijedili su Goricu ove subote u gostima, zahvaljujući pogotku Danija Olma te tako učvrstili svoje vodeće mjesto na ljestvici...

Bio je to susret u kojem je Dinamo dominirao, a Gavranović je mogao zabiti već u prvom poluvremenu, no Kristijan Kahlina pred kojeg je izašao u 17. i 20 minuti iskazao se odličnim obranama.

U 66. minuti isključen je Stojanović nakon drugog žutog kartona, no to nije puno pomoglo Gorici koja je u par navrata zaprijetila preko Zwolinskog, no Livaković je sačuvao svoju mrežu netaknutom do posljednjeg sučevog zvižduka.