[VIDEO] Dejan Lovren progovorio je o svom odlasku iz Liverpoola te otkrio kako će se boriti s Cristianom Ronaldom: Taj će i s 40 godina biti opasan...

Stoper hrvatske nogometne reprezentacije Dejan Lovren, koji je ovoga ljeta prešao iz Liverpoola u Zenit iz Sankt Peterburga, na okupljanje reprezentacije uoči utakmica u Ligi nacija protiv Portugala (5. rujna) i Francuske (8. rujna) stigao je pun pozitivne energije

'Poslije dugo vremena provedena u Liverpoolu vrijeme je bilo za neku promjenu. Rusko prvenstvo je počelo, odigrao sam nekoliko utakmica u kontinuitetu, što je za mene svojevrsna promjena, jer u posljednje vrijeme nisam bio standardan u Liverpoolu. Polako hvatam formu, nije to još na top razini, ali vjerujem da ću se u nadolazećem razdoblju vratiti u pravi ritam. Jednostavno, sretan sam što sam promijenio sredinu poslije dugo vremena, jer… U jednom trenutku dođe do zasićenja i u tom kontekstu je prirodno da želiš promijeniti sredinu', kaže Lovren te otvoreno priznaje:

'Situacija nije kakva je znala biti, ali pridržavamo se svih uputa, znamo što smijemo, a što ne smijemo raditi. Nadam se da će sve to brzo završiti, ali među nama stvarno vlada izuzetna atmosfera, pogotovo između Šime i mene. Za sada je sve super.'

'Svakom je igraču bitno da igra. Ako ne igraš, a dođeš u reprezentaciju gdje su dečki u odličnoj formi, onda u nekim utakmicama možeš izvisiti i ne uklopiti se na najbolji mogući način. Zato je meni jako bitno igrati u klubu i zato sam promijenio sredinu, pogotovo u mojim godinama. U redu, nisam ni najstariji, ni najmlađi igrač, imam iskustvo koje može doći do izražaja na terenu. Da rezimiram, nisam više želio sjediti na klupi i mislim da sam otišao u idealnom trenutku. Želim u nadolazećim godinama dati reprezentaciji sve što mogu, a ne da me se samo pamti po igrama na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. Želim još više, želim ostvariti dobar rezultat na Europskom prvenstvu i onda opet na idućem Svjetskom prvenstvu u Kataru', napominje Lovren čiji će povratak natjecateljskom nogometu s reprezentacijom odmah na početku donijeti sraz s velikim Cristianom Ronaldom . Kakva su očekivanja?

'O Cristianu Ronaldu ne treba trošiti riječi, on je igrač koji 15 godina igra na vrhunskoj razini. Riječ je o najboljem igraču u novijoj nogometnoj povijesti, koji iz godine u godinu dokazuje kakva je mašina. Cristiano Ronaldo zaslužuje maksimalno uvažavanje, to što rade on i Leo Messi je zaista nevjerojatno. Bit će definitivno jako teško. Čujem da neki spominju njegove godine, ali ti isti zaboravljaju na njegovu statistiku i njegov golgeterski učinak. Cristiano Ronaldo je uvijek opasan, s 35 ili 36 godina, bit će opasan i s 40 godina na leđima. I još nešto, Portugal nije samo Cristiano Ronaldo, naš prvi protivnik u Ligi nacija ima u svojim redovima puno dobrih igrača koji igraju u velikim klubovima. Ponavljam, bit će jako teško', upozorava Lovren.

Tradicija međusobnih utakmica Hrvatske i Portugala ukazuje da 'vatreni' još uvijek ne znaju za pobjedu. Lovren smatra da se to može promijeniti već ove subote.