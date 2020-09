Cristiano Ronaldo je zbog utakmice s Hrvatskom prekinuo godišnji odmor, a iz mirovine je 'aktiviran' i legendarni Pepe

Portugalska nogometna reprezentacija u najjačem se sastavu priprema za subotnju (5. rujna, 20.45 sati) utakmicu protiv Hrvatske na startu Lige nacija, natjecanja koje je Portugal osvojio prošle godine...

Portugalu i Hrvatskoj bit će to prva utakmica nakon studenog jer su zbog koronavirusa bila zaustavljena reprezentativna natjecanja, uključujući Europsko prvenstvo koje nije održano. Hrvatska je prije dvije godine osvojila srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu.

'Svjesni smo da će s druge strane biti svjetski doprvaci, pa će to biti teška utakmica, no mi ćemo tražiti pobjedu. To je sigurno', dodao je Oliveira u obraćanju medijima u sportskom kampu.